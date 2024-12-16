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Posted 16 декабря, 07:20

Published 16 декабря, 07:20

Modified 16 декабря, 07:22

Updated 16 декабря, 07:22

Мигранты уезжают из региона

Мигранты массово покидают Новосибирскую область

16 декабря 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney. Мигранты уезжают из региона
В Новосибирской области число уехавших мигрантов превышает количество въехавших в регион, о чем доложили губернатору на оперативном совещании в правительстве.

За прошедшую неделю через пункты пропуска в регион въехало 7,6 тысяч иностранцев, а выехало 9,5. Об этом информировал глава МВД Андрей Кульков.

Также продолжались и рейды. Полиция выявила более 130 нарушения закона в сфере миграции. Одного гражданина другой страны депортировали.

Еще один иностранец уедет домой после рейда в кафе Хилокского жилмассива: сначала его отправили в центр временного содержания.

Мигрант из Тогучинского района покатал на грузовике почти 30 баранов. Он украл их у соседа. На животных были специальные метки, поэтому их легко узнали. В преступлении иностранец не сознался, теперь его дело рассмотрит суд.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Иностранцы#Выдворение
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