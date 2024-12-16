Мигранты массово покидают Новосибирскую область

Posted 16 декабря, 07:20
Published 16 декабря, 07:20
Modified 16 декабря, 07:22
Updated 16 декабря, 07:22
За прошедшую неделю через пункты пропуска в регион въехало 7,6 тысяч иностранцев, а выехало 9,5. Об этом информировал глава МВД Андрей Кульков.
Также продолжались и рейды. Полиция выявила более 130 нарушения закона в сфере миграции. Одного гражданина другой страны депортировали.
Еще один иностранец уедет домой после рейда в кафе Хилокского жилмассива: сначала его отправили в центр временного содержания.
Мигрант из Тогучинского района покатал на грузовике почти 30 баранов. Он украл их у соседа. На животных были специальные метки, поэтому их легко узнали. В преступлении иностранец не сознался, теперь его дело рассмотрит суд.