Мизулина разберется в драке неформалов и подростков возле новосибирского ТЦ

Posted 16 декабря, 05:40
Published 16 декабря, 05:40
Modified 16 декабря, 05:45
Updated 16 декабря, 05:45
Все случилось возле торгового центра «Галерея». Как сообщили очевидцы, подростки в масках искали сверстников неформальной внешности, затем выводили их за пределы ТЦ и во дворах начинали издеваться.
Одному из парней отрезали волосы, избили и сняли происходящее на видео. Кадры дошли до главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной. Теперь информацию передали в компетентные органы. Полиция уже начала проверку.
Недавно школьницы избили свою сверстницу возле другого ТРЦ. Они таскали девочку за волосы. Жертве удалось вырваться из рук агрессивных подростков. Теперь делом заинтересован СК.