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Posted 16 декабря, 05:40

Published 16 декабря, 05:40

Modified 16 декабря, 05:45

Updated 16 декабря, 05:45

Подростки избили парня

Мизулина разберется в драке неформалов и подростков возле новосибирского ТЦ

16 декабря 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney. Подростки избили парня
Подростки напали на сверстников в Новосибирске: инцидентом заинтересована Екатерина Мизулина.

Все случилось возле торгового центра «Галерея». Как сообщили очевидцы, подростки в масках искали сверстников неформальной внешности, затем выводили их за пределы ТЦ и во дворах начинали издеваться.

Одному из парней отрезали волосы, избили и сняли происходящее на видео. Кадры дошли до главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной. Теперь информацию передали в компетентные органы. Полиция уже начала проверку.

Недавно школьницы избили свою сверстницу возле другого ТРЦ. Они таскали девочку за волосы. Жертве удалось вырваться из рук агрессивных подростков. Теперь делом заинтересован СК.

СК проверит издевательства над ребенком с ДЦП в новосибирской школе
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школьники#Драка#Подростки#Екатерина Мизулина
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