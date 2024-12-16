Народные приметы 16 декабря: почему в этот день лучше помолчать

В 28 лет Иоанн стал епископом Колонийским, но стремление к уединению побудило его оставить этот пост. Он отправился в Иерусалим, где стал послушником в Лавре Саввы Освященного. Там Иоанн провел четыре года в келье, соблюдая обет молчания и полностью посвящая себя молитве. Затем он провел девять лет в пустыне и более 60 лет служил в храме святого Саввы, обладая даром исцеления. Святой скончался в возрасте 104 лет, оставив после себя образец жизни, исполненной смирения и молитвы.