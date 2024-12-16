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Posted 15 декабря, 21:02

Published 15 декабря, 21:02

Modified 15 декабря, 21:02

Updated 15 декабря, 21:02

16 декабря лучше молчать

Народные приметы 16 декабря: почему в этот день лучше помолчать

15 декабря 2024, 21:02
Фото: Изображение Midjourney. 16 декабря лучше молчать
16 декабря православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника, который своей жизнью вдохновлял на духовное совершенствование и глубокую молитву. В народе этот день известен как Иван Безмолвник или День молчания.

Кто такой Иоанн Молчальник?

Иоанн Молчальник, также известный как Иоанн Безмолвник, жил в V–VI веках. Родился он в Армении, в семье крупного военачальника, но с раннего детства проявлял склонность к духовной жизни. В 18 лет, унаследовав богатое состояние родителей, он использовал средства на строительство церкви Богородицы. Все свое время святой посвящал молитвам и делам милосердия.

В 28 лет Иоанн стал епископом Колонийским, но стремление к уединению побудило его оставить этот пост. Он отправился в Иерусалим, где стал послушником в Лавре Саввы Освященного. Там Иоанн провел четыре года в келье, соблюдая обет молчания и полностью посвящая себя молитве. Затем он провел девять лет в пустыне и более 60 лет служил в храме святого Саввы, обладая даром исцеления. Святой скончался в возрасте 104 лет, оставив после себя образец жизни, исполненной смирения и молитвы.

Иоанн БогословИоанн Богослов
Иоанн Богослов. Фото: Икона

Что нельзя делать 16 декабря

День Иоанна Молчальника — это день внутреннего сосредоточения и тишины. Существуют строгие запреты:

  1. Много говорить. Согласно поверью, болтуны могут потерять голос из-за болезни горла или воздействия нечистой силы. Этот день лучше провести в молчании, чтобы обрести внутреннюю гармонию.

  2. Бросать слова на ветер. Любое необдуманное обещание может обернуться негативными последствиями.

  3. Выяснять отношения. Конфликты в этот день могут привести к длительным ссорам и разрыву отношений.

  4. Ложиться спать за полночь. Считается, что бодрствующим после полуночи нечистая сила может украсть голос.

  5. Выходить на улицу после заката. Предки верили, что в это время особенно активны темные сущности.

  6. Покупать мыло или начинать новый кусок. Существовало поверье, что это может вызвать болезни кожи или утрату защиты от нечистой силы.

Ложитесь спать до полуночиЛожитесь спать до полуночи
Ложитесь спать до полуночи. Фото: 1MI

Что можно делать 16 декабря

  • Молиться и посещать церковь. Это время для духовного очищения и обретения внутреннего покоя.

  • Обдумывать свои слова и поступки. День подходит для уединения и планирования.

  • Создавать обереги. На Ивана Молчальника изготавливали защитные амулеты, например, гвоздь, смоченный в проточной воде и вбитый в дверной косяк.

  • Ранний отход ко сну. Это поможет сохранить здоровье и благополучие.

Народные приметы на погоду

В этот день предки пристально следили за природой. Если вода в колодцах и реках убывает — это к улучшению погоды. Сильные снегопады и метели, напротив, предвещают суровую зиму. В 2024 году синоптики прогнозируют на 16 декабря снежные заносы, из-за чего в некоторых регионах объявлен оранжевый уровень опасности.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Молитва#Традиции#Приметы#Народные приметы#Запреты
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