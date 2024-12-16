Народные приметы 16 декабря: почему в этот день лучше помолчать

Posted 15 декабря, 21:02
Published 15 декабря, 21:02
Modified 15 декабря, 21:02
Updated 15 декабря, 21:02
Иоанн Молчальник, также известный как Иоанн Безмолвник, жил в V–VI веках. Родился он в Армении, в семье крупного военачальника, но с раннего детства проявлял склонность к духовной жизни. В 18 лет, унаследовав богатое состояние родителей, он использовал средства на строительство церкви Богородицы. Все свое время святой посвящал молитвам и делам милосердия.
В 28 лет Иоанн стал епископом Колонийским, но стремление к уединению побудило его оставить этот пост. Он отправился в Иерусалим, где стал послушником в Лавре Саввы Освященного. Там Иоанн провел четыре года в келье, соблюдая обет молчания и полностью посвящая себя молитве. Затем он провел девять лет в пустыне и более 60 лет служил в храме святого Саввы, обладая даром исцеления. Святой скончался в возрасте 104 лет, оставив после себя образец жизни, исполненной смирения и молитвы.
День Иоанна Молчальника — это день внутреннего сосредоточения и тишины. Существуют строгие запреты:
Много говорить. Согласно поверью, болтуны могут потерять голос из-за болезни горла или воздействия нечистой силы. Этот день лучше провести в молчании, чтобы обрести внутреннюю гармонию.
Бросать слова на ветер. Любое необдуманное обещание может обернуться негативными последствиями.
Выяснять отношения. Конфликты в этот день могут привести к длительным ссорам и разрыву отношений.
Ложиться спать за полночь. Считается, что бодрствующим после полуночи нечистая сила может украсть голос.
Выходить на улицу после заката. Предки верили, что в это время особенно активны темные сущности.
Покупать мыло или начинать новый кусок. Существовало поверье, что это может вызвать болезни кожи или утрату защиты от нечистой силы.
Молиться и посещать церковь. Это время для духовного очищения и обретения внутреннего покоя.
Обдумывать свои слова и поступки. День подходит для уединения и планирования.
Создавать обереги. На Ивана Молчальника изготавливали защитные амулеты, например, гвоздь, смоченный в проточной воде и вбитый в дверной косяк.
Ранний отход ко сну. Это поможет сохранить здоровье и благополучие.
В этот день предки пристально следили за природой. Если вода в колодцах и реках убывает — это к улучшению погоды. Сильные снегопады и метели, напротив, предвещают суровую зиму. В 2024 году синоптики прогнозируют на 16 декабря снежные заносы, из-за чего в некоторых регионах объявлен оранжевый уровень опасности.