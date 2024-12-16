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Posted 16 декабря, 06:11

Published 16 декабря, 06:11

Modified 16 декабря, 06:13

Updated 16 декабря, 06:13

Пожар был два раза

Названа возможная причина масштабного пожара на складе в Новосибирске

16 декабря 2024, 06:11
Фото: Артём Васильев. Пожар был два раза
В МЧС назвали вероятную причину двойного пожара на складе в Новосибирске: ее озвучили губернатору на совещании в правительстве.

Пожар был в Кировском районе в ночь с 12 на 13 декабря. Горел склад на улице Тюменской. Огонь захватил 5 тысяч квадратов. Как отметил глава МЧС Виктор Орлов, из здания эвакуировали двух человек.

С возгоранием боролись более 100 человек. Была задействована спецтехника, а именно 38 машин и пожарные поезда. Огонь потушили, но на второй день склад снова вспыхнул.

После устранения пожара специалисты искали возможные причины. Так, основной сейчас версией является аварийный режим работы электрической сети. Начата проверка. Собственника здания проверят на соблюдение пожарной безопасности в помещении.

Пожар на складе в Новосибирске: спасатели второй день ликвидируют возгорание
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь#Склад#Причины
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