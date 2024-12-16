Названа возможная причина масштабного пожара на складе в Новосибирске

Posted 16 декабря, 06:11
Published 16 декабря, 06:11
Modified 16 декабря, 06:13
Updated 16 декабря, 06:13
Пожар был в Кировском районе в ночь с 12 на 13 декабря. Горел склад на улице Тюменской. Огонь захватил 5 тысяч квадратов. Как отметил глава МЧС Виктор Орлов, из здания эвакуировали двух человек.
С возгоранием боролись более 100 человек. Была задействована спецтехника, а именно 38 машин и пожарные поезда. Огонь потушили, но на второй день склад снова вспыхнул.
После устранения пожара специалисты искали возможные причины. Так, основной сейчас версией является аварийный режим работы электрической сети. Начата проверка. Собственника здания проверят на соблюдение пожарной безопасности в помещении.