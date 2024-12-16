Названы российские регионы с самыми доступными машинами — куда ехать за авто

В лидерах по доступности покупки авто попали Ямал и Магаданская область. Там могут себе купить автомобиль в кредит до 1,2 млн рублей 54% и 44% населения. Однако машину уже за 2,9 млн рублей смогут содержать лишь 26% и 18% населения.