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Posted 16 декабря, 01:46

Published 16 декабря, 01:46

Modified 16 декабря, 01:48

Updated 16 декабря, 01:48

Не все могут позволить себе купить машину

Названы российские регионы с самыми доступными машинами — куда ехать за авто

16 декабря 2024, 01:46
Фото: Изображение Midjourney. Не все могут позволить себе купить машину

Новосибирская область не попала в лидеры с самой доступной покупкой автомобиля

Жители Новосибирской области не могут себе позволить купить любой автомобиль, о чем узнали аналитики.

В лидерах по доступности покупки авто попали Ямал и Магаданская область. Там могут себе купить автомобиль в кредит до 1,2 млн рублей 54% и 44% населения. Однако машину уже за 2,9 млн рублей смогут содержать лишь 26% и 18% населения.

Новосибирская область в этом рейтинге заняла 28 строчку. Здесь могут позволить автомобиль до 1,2 млн лишь 16% населения, а до 2,9 и вовсе 5%.

Последние строчки рейтинга заняла Республика Ингушетия (2% и 0,6%), затем Чеченская Республика и Республика Дагестан. Ранее мы рассказали, как спрос на «прикуривание» авто вырос в Новосибирске с приходом морозов.

В Новосибирске подешевели некоторые модели китайских автомобилей
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Автомобили#Спрос
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