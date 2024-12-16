Названы российские регионы с самыми доступными машинами — куда ехать за авто

Posted 16 декабря, 01:46
Published 16 декабря, 01:46
Modified 16 декабря, 01:48
Updated 16 декабря, 01:48
В лидерах по доступности покупки авто попали Ямал и Магаданская область. Там могут себе купить автомобиль в кредит до 1,2 млн рублей 54% и 44% населения. Однако машину уже за 2,9 млн рублей смогут содержать лишь 26% и 18% населения.
Новосибирская область в этом рейтинге заняла 28 строчку. Здесь могут позволить автомобиль до 1,2 млн лишь 16% населения, а до 2,9 и вовсе 5%.
Последние строчки рейтинга заняла Республика Ингушетия (2% и 0,6%), затем Чеченская Республика и Республика Дагестан. Ранее мы рассказали, как спрос на «прикуривание» авто вырос в Новосибирске с приходом морозов.