Осторожно, мошенники: новую схему вымогательства раскрыли в Новосибирске

Новосибирцам звонят лже-сотрудники социального фонда и сообщают о том, что человеку по какой-то причине были назначены минимальные выплаты. Для решения несуществующей проблемы, злоумышленники предлагают платные юридические услуги якобы для перерасчета выплат.