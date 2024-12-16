Осторожно, мошенники: новую схему вымогательства раскрыли в Новосибирске

Posted 16 декабря, 14:56
Published 16 декабря, 14:56
Modified 16 декабря, 15:10
Updated 16 декабря, 15:10
Новосибирцам звонят лже-сотрудники социального фонда и сообщают о том, что человеку по какой-то причине были назначены минимальные выплаты. Для решения несуществующей проблемы, злоумышленники предлагают платные юридические услуги якобы для перерасчета выплат.
Напомним, перерасчет пенсий и других выплат при необходимости можно сделать совершенно бесплатно, обратившись в отделение СФР.
Сибиряков призвали быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.
Ранее стало известно о том, как в Новосибирске мошенники попытались провернуть махинации с полисами ОМС.