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Posted 16 декабря, 14:56

Published 16 декабря, 14:56

Modified 16 декабря, 15:10

Updated 16 декабря, 15:10

Осторожно, мошенники: новую схему вымогательства раскрыли в Новосибирске

Осторожно, мошенники: новую схему вымогательства раскрыли в Новосибирске

16 декабря 2024, 14:56
Фото: 1MI.
В СФР по Новосибирской области рассказали о новом способе, к которому прибегают мошенники, чтобы заработать на запугивании жертвы.

Новосибирцам звонят лже-сотрудники социального фонда и сообщают о том, что человеку по какой-то причине были назначены минимальные выплаты. Для решения несуществующей проблемы, злоумышленники предлагают платные юридические услуги якобы для перерасчета выплат.

Напомним, перерасчет пенсий и других выплат при необходимости можно сделать совершенно бесплатно, обратившись в отделение СФР.

Сибиряков призвали быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.

Ранее стало известно о том, как в Новосибирске мошенники попытались провернуть махинации с полисами ОМС.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Мошенники#СФР
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