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Posted 16 декабря, 03:16

Published 16 декабря, 03:16

Modified 16 декабря, 03:20

Updated 16 декабря, 03:20

Некоторые желают сменить работу

«Отпуск, авто и свадьба»: топ целей жителей Новосибирска в 2025 году

16 декабря 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney. Некоторые желают сменить работу

Составлен топ целей на 2025 год у жителей Новосибирска

Названы главные желания новосибирцев в 2025 году: это выяснили аналитики.

У новосибирцев разные желания. Одни мечтают съездить в отпуск, другие починить автомобиль. Большинство же горожан (72%), даже не поставили финансовые цели на 2025 год.

Среди тех, кто планирует свой следующий год, нашлись те, кто желает сделать ремонт дома или вложить средства в образование. Кто-то намерен купить недвижимость (8% опрошенных), а малая часть желает открыть бизнес (4%) и сыграть свадьбу (3%).

Тратить свои деньги сибиряки готовы на еду, аренду и прочие важные нужды (42), также 27% будут путешествовать, развлекаться (16%), вкладывать в здоровье (12%) и образование (10%), пишет «Ренессанс Страхование». Горожане больше всего желают увеличить свой доход (49%), закрыть кредиты и ипотеку (41%) и не совершать импульсивные покупки (29%). Некоторые обращаются к Деду Морозу.

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