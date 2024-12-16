«Отпуск, авто и свадьба»: топ целей жителей Новосибирска в 2025 году

Posted 16 декабря, 03:16
Published 16 декабря, 03:16
Modified 16 декабря, 03:20
Updated 16 декабря, 03:20
У новосибирцев разные желания. Одни мечтают съездить в отпуск, другие починить автомобиль. Большинство же горожан (72%), даже не поставили финансовые цели на 2025 год.
Среди тех, кто планирует свой следующий год, нашлись те, кто желает сделать ремонт дома или вложить средства в образование. Кто-то намерен купить недвижимость (8% опрошенных), а малая часть желает открыть бизнес (4%) и сыграть свадьбу (3%).
Тратить свои деньги сибиряки готовы на еду, аренду и прочие важные нужды (42), также 27% будут путешествовать, развлекаться (16%), вкладывать в здоровье (12%) и образование (10%), пишет «Ренессанс Страхование». Горожане больше всего желают увеличить свой доход (49%), закрыть кредиты и ипотеку (41%) и не совершать импульсивные покупки (29%). Некоторые обращаются к Деду Морозу.