«Отпуск, авто и свадьба»: топ целей жителей Новосибирска в 2025 году

Тратить свои деньги сибиряки готовы на еду, аренду и прочие важные нужды (42), также 27% будут путешествовать, развлекаться (16%), вкладывать в здоровье (12%) и образование (10%), пишет «Ренессанс Страхование». Горожане больше всего желают увеличить свой доход (49%), закрыть кредиты и ипотеку (41%) и не совершать импульсивные покупки (29%). Некоторые обращаются к Деду Морозу.