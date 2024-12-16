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Posted 16 декабря, 10:52

Published 16 декабря, 10:52

Modified 16 декабря, 10:54

Updated 16 декабря, 10:54

Мужской кулак

Отца подозревают в избиении 8-летнего сына — прокуроры начали проверку

16 декабря 2024, 10:52
Фото: 1MI. Мужской кулак

В Новосибирске начали проверку по делу об избиении 8-летнего мальчика отцом

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку органов профилактики после публикации в социальных сетях информации о жестоком обращении с восьмилетним ребенком в Первомайском районе.

Сообщение об избиении мальчика появилось 15 декабря в Telegram-канале «Моя Первомайка», вызвав волну возмущения среди пользователей. Очевидцы заявили, что отец систематически избивает своего сына, а мать ребенка, якобы из страха, не вмешивается. В подтверждение в сети были опубликованы кадры, на которых видно, что лицо ребенка покрыто синяками. Автор публикации утверждает, что семья проживает на улице Гаршина в Первомайском районе.

Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и службы по делам несовершеннолетних. Однако после распространения информации в интернете Следственный комитет, полиция и прокуратура начали собственные проверки. По заявлению пресс-службы прокуратуры, ведется оценка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следственный комитет также изучает обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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