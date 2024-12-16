Отца подозревают в избиении 8-летнего сына — прокуроры начали проверку

Сообщение об избиении мальчика появилось 15 декабря в Telegram-канале «Моя Первомайка», вызвав волну возмущения среди пользователей. Очевидцы заявили, что отец систематически избивает своего сына, а мать ребенка, якобы из страха, не вмешивается. В подтверждение в сети были опубликованы кадры, на которых видно, что лицо ребенка покрыто синяками. Автор публикации утверждает, что семья проживает на улице Гаршина в Первомайском районе.