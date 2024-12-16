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Posted 16 декабря, 12:35

Published 16 декабря, 12:35

Modified 16 декабря, 13:32

Updated 16 декабря, 13:32

Почти 200 домов остались без горячей воды и отопления в Новосибирске

Почти 200 домов остались без горячей воды и отопления в Новосибирске

16 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Из-за аварии на ул. Титова без тепла и горячей воды остались около 188 домов. Информация следует по данным карты отключений.

Сегодня из-за коммунальной аварии ул. Титова заволокло паром. На место пришлось вызвать сотрудников МЧС. В пресс-службе СГК сообщили, что трубопровод перекроют и незамедлительно начнут ремонтные работы. Прокуратура проведет проверку по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что из-за аварии от систем жизнеобеспечения оказались отключены 22 дома. Однако по данным карты отключений следует, что в холоде остались 188 жилых домов в Ленинском районе.

Более того, очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что из-за аварии якобы пострадало несколько машин, которые были припаркованы неподалеку. В пресс-службе СГК заявили, что никаких сообщений о причинении ущерба на данный момент не поступало.

В Новосибирске без отопления остались десятки домов — что произошло
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