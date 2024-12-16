Почти 200 домов остались без горячей воды и отопления в Новосибирске

Posted 16 декабря, 12:35
Published 16 декабря, 12:35
Modified 16 декабря, 13:32
Updated 16 декабря, 13:32
Сегодня из-за коммунальной аварии ул. Титова заволокло паром. На место пришлось вызвать сотрудников МЧС. В пресс-службе СГК сообщили, что трубопровод перекроют и незамедлительно начнут ремонтные работы. Прокуратура проведет проверку по данному происшествию.
Ранее сообщалось, что из-за аварии от систем жизнеобеспечения оказались отключены 22 дома. Однако по данным карты отключений следует, что в холоде остались 188 жилых домов в Ленинском районе.
Более того, очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что из-за аварии якобы пострадало несколько машин, которые были припаркованы неподалеку. В пресс-службе СГК заявили, что никаких сообщений о причинении ущерба на данный момент не поступало.