При производстве качественного моторного масла необходима помощь автопроизводителей

Posted 16 декабря, 15:59
Published 16 декабря, 15:59
Modified 16 декабря, 15:59
Updated 16 декабря, 15:59
В России рынок моторных масел изменился: после ухода брендов Total, Shell, Mobil, Castrol интерес россиян переключился на известные отечественные марки. Рассмотрим на примере продукции ЛУКОЙЛ, как создаются масла для конкретных автомобилей, пишет newsnn.ru.
Процесс производства начинается на нефтеперерабатывающих заводах, где из углеводородов выделяются все нужные компоненты. Сначала проводится первичная переработка в атмосферных и вакуумных установках, после чего используются более сложные методы очистки.
Автопроизводители активно участвуют в создании масел, разрабатывая новые двигатели, которые соответствуют экологическим стандартам. Они же определяют физико-химические характеристики и эксплуатационные свойства масел, необходимые для новых моделей двигателей. Эти спецификации служат основой для ученых уже нефтяных компаний при создании рецептуры масла.
В исследовательских центрах нефтянников проводятся детальная проработка состава и воспроизведение рецептуры продукта. Проверяется совместимость базового масла с пакетом присадок, который может содержать до 15 различных компонентов. Затем проводятся лабораторные испытания, подтверждающие соответствие рецептуры установленным стандартам и заявленным свойствам.
На этапе стендовых тестов полученный продукт проходит многоуровневые испытания в двигателях собственных и независимых лабораторий. Завершающий этап включает полевые испытания.
Только после всех проверок производитель моторного масла может указать на этикетке и в технической документации соответствие спецификации автопроизводителя. Возможно также включение смазочного материала в руководство по эксплуатации автомобиля.
Однако часто производители ограничиваются указанием в руководстве лишь отраслевой спецификации API/ACEA/ILSAC и показателя вязкости. Эти данные помогают покупателю выбрать смазочный материал, наиболее подходящий для его автомобиля.