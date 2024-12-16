Прокуратура проверит прорыв кипятка на левом берегу Новосибирска

Posted 16 декабря, 10:03
Published 16 декабря, 10:03
Modified 16 декабря, 10:05
Updated 16 декабря, 10:05
Днем 16 декабря произошел прорыв на теплотрассе. Кипяток залил всю дорогу на пересечении улиц Титова и Связистов в Ленинском районе.
На месте дежурит экипаж ГАИ, так как проезд частично заблокировал. Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии. Это уже не первое ЧП в этом районе.
Днем также было отключено отопление из-за дефекта на теплосети. Без тепла остались как минимум 60 домов. Инцидент также на контроле прокуратуры. С утра в этом же районе горожане отключили электричество. Без света люди сидели весь день. Работы были плановыми.