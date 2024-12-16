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Posted 16 декабря, 10:03

Published 16 декабря, 10:03

Modified 16 декабря, 10:05

Updated 16 декабря, 10:05

На дороге разлит кипяток

Прокуратура проверит прорыв кипятка на левом берегу Новосибирска

16 декабря 2024, 10:03
Фото: прокуратура НСО. На дороге разлит кипяток
В Новосибирске случился прорыв на левобережье прокуратура проверяет инцидент, о чем сообщает ведомство.

Днем 16 декабря произошел прорыв на теплотрассе. Кипяток залил всю дорогу на пересечении улиц Титова и Связистов в Ленинском районе.

На месте дежурит экипаж ГАИ, так как проезд частично заблокировал. Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии. Это уже не первое ЧП в этом районе.

Видео: прокуратура НСО.

Днем также было отключено отопление из-за дефекта на теплосети. Без тепла остались как минимум 60 домов. Инцидент также на контроле прокуратуры. С утра в этом же районе горожане отключили электричество. Без света люди сидели весь день. Работы были плановыми.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Отопление#Прокуратура#ЧП#Коммунальная авария#Кипяток
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