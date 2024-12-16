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Posted 16 декабря, 03:59

Published 16 декабря, 03:59

Modified 16 декабря, 04:01

Updated 16 декабря, 04:01

Кто возглавил министерство

Раскрыто имя нового министра здравоохранения Новосибирской области — кто им стал

16 декабря 2024, 03:59
Фото: atas.info. Кто возглавил министерство

Министра здравоохранения назначили в Новосибирской области

В министерстве здравоохранения официально назначили нового руководителя, о чем сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

Новым министром назначен Ростислав Заблоцкий. С ноября он исполнял его обязанности. Ранее уже действующий руководитель был главным врачом детской больницы скорой помощи. Там он проработал 17 лет.

Кроме того, министром региональной политики стал Роман Бурдин. Недавно он уволился из администрации Бердска. Уход мэра был неожиданный, по собственной инициативе. Новосибирский губернатор рассказал о кадровых перестановках 16 декабря.

Департаментом организации управления и госслужбы теперь будет руководить Наталья Авдеева. До назначения она была заместителем.

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