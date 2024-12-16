Школьников научат безопасно покупать товары и искать подработку в интернете

Первый сезон «Цифрового ликбеза» от Авито, вышел в мае 2024 года. В нем главные герои рассказали, как выбирать продавцов и самим размещать объявления в интернете, дали советы по сохранению персональных данных и денег. Найти все серии «Цифрового ликбеза» можно на сайте проекта.