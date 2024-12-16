Сколько придется потратить на новогоднюю елку: места и цены в Новосибирске

Для многих сибиряков неотъемлемым атрибутом празднования Нового года является именно живая ель. В этом году диапазон цен на живые елки очень широк — на оптовых рынках их продают от 700 рублей до 25 тысяч рублей. Об этом сообщается в материале «Прецедента».