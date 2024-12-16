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Posted 16 декабря, 13:04

Published 16 декабря, 13:04

Modified 16 декабря, 13:33

Updated 16 декабря, 13:33

Сколько придется потратить на новогоднюю елку: места и цены в Новосибирске

Сколько придется потратить на новогоднюю елку: места и цены в Новосибирске

16 декабря 2024, 13:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В уходящем году за зеленую красавицу просят до 25 тысяч. Новосибирцам рассказали о местах и ценах на главный символ Нового года.

Для многих сибиряков неотъемлемым атрибутом празднования Нового года является именно живая ель. В этом году диапазон цен на живые елки очень широк — на оптовых рынках их продают от 700 рублей до 25 тысяч рублей. Об этом сообщается в материале «Прецедента».

Сообщается, что в среднем цена на елки в этом году поднялась на 20%. На оптовом складе можно найти более недорогие и небольшие молодые деревца от 1,5 тысяч рублей. За пышную верхушку придется отдать до 15-25 тысяч.

На Дуси Ковальчук, 173 можно найти пышные верхушки из Кемерово от 2,5 тысяч рублей. В Центральном районе открытие точек ожидается ближе к 20 числам. Именно в конце месяца начинается наибольший ажиотаж.

На левом берегу открыты точки на ул. Петухова (от 1,5 до 8 тыс.), на ул. Зорге около остановки «Ж/м „Затулинский“ (от 1,5 до 5 тыс.). На базаре неподалеку можно купить небольшие пихты за 700 и сосны по тысяче.

Ранее новосибирцам рассказали, почему будет закрыта набережная в новогодние праздники.

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