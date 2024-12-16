Сколько придется потратить на новогоднюю елку: места и цены в Новосибирске

Posted 16 декабря, 13:04
Published 16 декабря, 13:04
Modified 16 декабря, 13:33
Updated 16 декабря, 13:33
Для многих сибиряков неотъемлемым атрибутом празднования Нового года является именно живая ель. В этом году диапазон цен на живые елки очень широк — на оптовых рынках их продают от 700 рублей до 25 тысяч рублей. Об этом сообщается в материале «Прецедента».
Сообщается, что в среднем цена на елки в этом году поднялась на 20%. На оптовом складе можно найти более недорогие и небольшие молодые деревца от 1,5 тысяч рублей. За пышную верхушку придется отдать до 15-25 тысяч.
На Дуси Ковальчук, 173 можно найти пышные верхушки из Кемерово от 2,5 тысяч рублей. В Центральном районе открытие точек ожидается ближе к 20 числам. Именно в конце месяца начинается наибольший ажиотаж.
На левом берегу открыты точки на ул. Петухова (от 1,5 до 8 тыс.), на ул. Зорге около остановки «Ж/м „Затулинский“ (от 1,5 до 5 тыс.). На базаре неподалеку можно купить небольшие пихты за 700 и сосны по тысяче.
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