Следующая рабочая неделя будет шестидневной — почему

Важно отметить, что 28 декабря не будет сокращенным днем, несмотря на его статус рабочей субботы. Об этом заявил министр труда Антон Котяков, отметив, что новогодние каникулы начнутся сразу после завершения шестидневной недели, а трехдневный период с 29 по 31 декабря обеспечит россиянам достаточное время для подготовки к Новому году.