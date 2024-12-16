Следующая рабочая неделя будет шестидневной — почему

Posted 16 декабря, 11:33
Published 16 декабря, 11:33
Modified 16 декабря, 11:35
Updated 16 декабря, 11:35
В преддверии новогодних праздников россиянам предстоит столкнуться с шестидневной рабочей неделей. С 23 по 28 декабря включительно рабочими станут и будние дни, и суббота.
Согласно производственному календарю на 2024 год, утвержденному правительством РФ, новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января включительно. Таким образом, у россиян будет 11 дней отдыха, позволяющих полноценно подготовиться к праздникам, провести время с семьей или отправиться в путешествие.
Перенос выходных дней — распространенная практика, направленная на оптимизацию рабочего времени и создание комфортного графика для граждан. В этом году суббота, 28 декабря, стала рабочей для компенсации понедельника, 30 декабря, который сделан выходным. Такое решение позволило объединить выходные дни и избежать дробления праздничного периода.
Важно отметить, что 28 декабря не будет сокращенным днем, несмотря на его статус рабочей субботы. Об этом заявил министр труда Антон Котяков, отметив, что новогодние каникулы начнутся сразу после завершения шестидневной недели, а трехдневный период с 29 по 31 декабря обеспечит россиянам достаточное время для подготовки к Новому году.
31 декабря в этом году стало выходным благодаря переносу праздничного дня с 7 января. Однако вопрос о том, чтобы сделать этот день официальным выходным в будущем, остается открытым. Ранее Госдума отклонила законопроект, предусматривающий такие изменения, ссылаясь на противоречивые мнения среди экспертов и недостаток общественной поддержки.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января, что является одним из самых длинных периодов отдыха в году. Однако январь 2025 года начнется с обычного графика, а следующая рабочая неделя после праздников будет полной.
Для многих россиян шестидневная рабочая неделя может показаться сложным испытанием, особенно в предпраздничной суете. Однако в Минтруде уверены, что такая мера принесет свои плоды, поскольку продленные выходные позволят гражданам качественно отдохнуть и подольше отмечать Новый год. Итого в декабре–январе россияне будут отдыхать 11 дней подряд.