Сотрудница морга в Новосибирске влюбилась в погибшего мужчину

Posted 16 декабря, 05:12
Published 16 декабря, 05:12
Modified 16 декабря, 05:14
Updated 16 декабря, 05:14
Как призналась 26-летняя танатопрактик, она подготавливала тело усопшего молодого человека и тайно влюбилась в него. Это был 25-летний бармен, ранее участвующий в кулинарном шоу.
Какое-то время она страдала по парню и даже писала для него стихотворение, которое она отправила его матери. В своем блоге девушка выставляла видео под грустные песни и делилась всеми эмоциями и переживаниями.
По ее словам, это единственная смерть, тронувшая ее до глубины души. Однако спустя пару месяцев девушка нашла себе новую любовь и вышла замуж за живого человека.