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Posted 16 декабря, 05:12

Published 16 декабря, 05:12

Modified 16 декабря, 05:14

Updated 16 декабря, 05:14

Девушка влюбилась в покойного

Сотрудница морга в Новосибирске влюбилась в погибшего мужчину

16 декабря 2024, 05:12
Фото: Изображение Midjourney. Девушка влюбилась в покойного
В Новосибирске работница морга призналась в чувствах к погибшему, о чем она рассказала в своем ТГ-канале.

Как призналась 26-летняя танатопрактик, она подготавливала тело усопшего молодого человека и тайно влюбилась в него. Это был 25-летний бармен, ранее участвующий в кулинарном шоу.

Какое-то время она страдала по парню и даже писала для него стихотворение, которое она отправила его матери. В своем блоге девушка выставляла видео под грустные песни и делилась всеми эмоциями и переживаниями.

По ее словам, это единственная смерть, тронувшая ее до глубины души. Однако спустя пару месяцев девушка нашла себе новую любовь и вышла замуж за живого человека.

Фото: Telegram-канал SHOT

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