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Posted 16 декабря, 14:41

Published 16 декабря, 14:41

Modified 16 декабря, 14:51

Updated 16 декабря, 14:51

Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Новосибирске

Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Новосибирске

16 декабря 2024, 14:41
Фото: Фото: скриншот видео телеграм-канала АСТ-54.
В результате столкновения с полуприцепом на ул. Петухова в Новосибирске загорелся автомобиль. В МЧС прокомментировали дорожно-транспортное происшествие.

Экипаж МЧС прибыл на место происшествия около 8 часов вечера. Сообщается, что произошло столкновение легкового автомобиля toyota allimano и грузового volvo. Легковой автомобиль загорелся, но силами очевидцев удалось потушить пламя до прибытия служб экстренного реагирования.

Как и предполагали очевидцы, водитель легковушки получил серьезную травму — он был доставлен в больницу с переломом грудной клетки.

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