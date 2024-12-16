Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Новосибирске

Экипаж МЧС прибыл на место происшествия около 8 часов вечера. Сообщается, что произошло столкновение легкового автомобиля toyota allimano и грузового volvo. Легковой автомобиль загорелся, но силами очевидцев удалось потушить пламя до прибытия служб экстренного реагирования.