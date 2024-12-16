Стали известны подробности ДТП с возгоранием автомобиля в Новосибирске

Posted 16 декабря, 14:41
Published 16 декабря, 14:41
Modified 16 декабря, 14:51
Updated 16 декабря, 14:51
Экипаж МЧС прибыл на место происшествия около 8 часов вечера. Сообщается, что произошло столкновение легкового автомобиля toyota allimano и грузового volvo. Легковой автомобиль загорелся, но силами очевидцев удалось потушить пламя до прибытия служб экстренного реагирования.
Как и предполагали очевидцы, водитель легковушки получил серьезную травму — он был доставлен в больницу с переломом грудной клетки.
Ранее стало известно о втором серьезном ДТП на ул. Петухова.