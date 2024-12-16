Суд в Новосибирске отказался отпускать депутата Украинцева из СИЗО

Posted 16 декабря, 07:34
Published 16 декабря, 07:34
Modified 16 декабря, 07:36
Updated 16 декабря, 07:36
16 декабря 2024 года Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию депутата горсовета Игоря Украинцева. Адвокат чиновника в апелляционной жалобе просил суд изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, указывая на возможность содержания подзащитного в менее строгих условиях. Однако суд отклонил ходатайство. Поэтому депутат останется в СИЗО до 29 января 2025 года.
Игорю Украинцеву вменяется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Если вина депутата будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Игорь Украинцев находится в СИЗО с 31 мая 2024 года. По версии следствия, депутат получил более 3,5 миллионов рублей за содействие в лоббировании интересов строительной компании. В частности, он якобы обещал поддерживать проекты предпринимателя и избегать распространения компрометирующих материалов. Источники предполагают, что дело связано с главой строительной компании «Стрижи» Игорем Белокобыльским.