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Posted 16 декабря, 07:34

Published 16 декабря, 07:34

Modified 16 декабря, 07:36

Updated 16 декабря, 07:36

Игорь Украинцев во время суда

Суд в Новосибирске отказался отпускать депутата Украинцева из СИЗО

16 декабря 2024, 07:34
Фото: упрвление судебного департамента по Новосибирской области. Игорь Украинцев во время суда
Депутат горсовета Игорь Украинцев останется в СИЗО. Он надеялся выйти под домашний арест, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

16 декабря 2024 года Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию депутата горсовета Игоря Украинцева. Адвокат чиновника в апелляционной жалобе просил суд изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, указывая на возможность содержания подзащитного в менее строгих условиях. Однако суд отклонил ходатайство. Поэтому депутат останется в СИЗО до 29 января 2025 года.

Игорю Украинцеву вменяется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Если вина депутата будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Игорь Украинцев находится в СИЗО с 31 мая 2024 года. По версии следствия, депутат получил более 3,5 миллионов рублей за содействие в лоббировании интересов строительной компании. В частности, он якобы обещал поддерживать проекты предпринимателя и избегать распространения компрометирующих материалов. Источники предполагают, что дело связано с главой строительной компании «Стрижи» Игорем Белокобыльским.

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