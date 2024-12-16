Суд в Новосибирске отказался отпускать депутата Украинцева из СИЗО

Игорь Украинцев находится в СИЗО с 31 мая 2024 года. По версии следствия, депутат получил более 3,5 миллионов рублей за содействие в лоббировании интересов строительной компании. В частности, он якобы обещал поддерживать проекты предпринимателя и избегать распространения компрометирующих материалов. Источники предполагают, что дело связано с главой строительной компании «Стрижи» Игорем Белокобыльским.