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Posted 16 декабря, 08:42

Published 16 декабря, 08:42

Modified 16 декабря, 08:44

Updated 16 декабря, 08:44

Большой зал НОВАТ

Цены на «Щелкунчик» в Новосибирске бьют рекорды — сколько стоит билет на балет

16 декабря 2024, 08:42
Фото: Максим Каверзин. atas.info. Большой зал НОВАТ

В Новосибирске стоимость билета на балет «Щелкунчик» побила рекорд

В Новосибирске стоимость билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) установила новый рекорд. Место в VIP-партере на спектакль 31 декабря обойдется в 35 тысяч рублей — такая цена превышает месячный доход многих жителей города и области.

Самые дорогие билеты — это места на нулевом ряду, который находится максимально близко к сцене. Несмотря на внушительную стоимость, практически все места уже проданы. Судя по данным официального сайта НОВАТ, к моменту публикации оставалось всего несколько свободных билетов.

Для тех, кто хочет сэкономить, остаются варианты подешевле. Билеты на первый ряд обычного партера стоят 15 тысяч рублей, а самые доступные места на боковых рядах первого яруса можно приобрести за 5 тысяч рублей.

Схема залаСхема зала
Схема зала. Фото: НОВАТ

Буря обсуждений разгорелась в социальных сетях. Многие горожане раскритиковали такие цены, отмечая, что для большинства семей возможность посетить «Щелкунчик» становится недоступной роскошью. Особенно на фоне того, что еще год назад максимальная стоимость билета на аналогичное представление составляла 25 тысяч рублей.

«35 тысяч рублей за билет? Это же больше, чем месячная зарплата у многих людей. Кто вообще может себе это позволить?» — возмущается один из пользователей.

Для сравнения, в Москве балет «Щелкунчик» в Большом театре собирает аукционные цены. В 2024 году комплект из двух билетов на рождественский спектакль был продан за 500 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает первоначальную стоимость. Это делает новосибирский максимум куда более скромным на фоне столичных предложений.

Ранее Atas.Info делал подробный обзор на стоимость спектаклей и балетов «Щелкунчик» в других городах. Также в НОВАТе раскрыли, из чего складывается такая высокая цена на постановки.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Цены#Театр#Аукцион#Балет#Щелкунчик
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