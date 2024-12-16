Цены на «Щелкунчик» в Новосибирске бьют рекорды — сколько стоит билет на балет

Для сравнения, в Москве балет «Щелкунчик» в Большом театре собирает аукционные цены. В 2024 году комплект из двух билетов на рождественский спектакль был продан за 500 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает первоначальную стоимость. Это делает новосибирский максимум куда более скромным на фоне столичных предложений.