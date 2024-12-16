Ученые заявили, что TikTok негативно сказывается на работе мозга

Posted 16 декабря, 15:40
Published 16 декабря, 15:40
Modified 19 декабря, 04:41
Updated 19 декабря, 04:41
Постоянный просмотр быстрых роликов активирует особую область в человеческом мозге — хабенулу. Она отвечает за чувство удовлетворения и мотивацию.
Проведя испытания, ученые поняли, что хабенула иногда может отключать способность индивидуума контролировать себя. Тогда-то человек и начинает бесконечно пролистывать ленту. И чем дольше это происходит, тем сложнее отказаться от TikTok и похожих платформ, пишет ИА RuNews24.ru.
Постоянный просмотр «быстрого контента» негативно влияет на память. Как правило, пользователи не могут вспомнить, ролик с каким содержанием смотрели буквально минуту назад.
Ученые советуют ограничивать просмотр роликов в TikTok и его аналогов.