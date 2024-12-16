Ученые заявили, что TikTok негативно сказывается на работе мозга

Проведя испытания, ученые поняли, что хабенула иногда может отключать способность индивидуума контролировать себя. Тогда-то человек и начинает бесконечно пролистывать ленту. И чем дольше это происходит, тем сложнее отказаться от TikTok и похожих платформ, пишет ИА RuNews24.ru.