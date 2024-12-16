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Posted 16 декабря, 15:40

Published 16 декабря, 15:40

Modified 19 декабря, 04:41

Updated 19 декабря, 04:41

Ученые заявили, что TikTok негативно сказывается на работе мозга

16 декабря 2024, 15:40
Так называемый «быстрый контент» — распространенное в социальных сетях явление. Люди разных возрастов буквально «залипают», смотря короткие видео. Ученые рассказали, чем такое времяпрепровождение может быть опасно.

Постоянный просмотр быстрых роликов активирует особую область в человеческом мозге — хабенулу. Она отвечает за чувство удовлетворения и мотивацию.

Проведя испытания, ученые поняли, что хабенула иногда может отключать способность индивидуума контролировать себя. Тогда-то человек и начинает бесконечно пролистывать ленту. И чем дольше это происходит, тем сложнее отказаться от TikTok и похожих платформ, пишет ИА RuNews24.ru.

Постоянный просмотр «быстрого контента» негативно влияет на память. Как правило, пользователи не могут вспомнить, ролик с каким содержанием смотрели буквально минуту назад.

Ученые советуют ограничивать просмотр роликов в TikTok и его аналогов.

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