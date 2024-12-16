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Posted 16 декабря, 12:52

Published 16 декабря, 12:52

Modified 16 декабря, 13:04

Updated 16 декабря, 13:04

Новосибирцам рассказали, почему нельзя украшать подъезды

Украсил подъезд — получил штраф: стало известно, что не так с украшениями в подъездах

16 декабря 2024, 12:52
Фото: 1MI.

Новосибирцам рассказали, почему нельзя украшать подъезды

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
За развешанные в подъезде снежинки и мишуру можно получить административный штраф. Об этом сибиряков предупредили юристы.

Знали ли вы, что за инициативу поднять настроение жильцам дома можно получить штраф? До 5 тысяч можно отдать за жалобы соседей за свои дизайнерские решения.

Юристы объяснили, что подъезд является общим имуществом жильцов многоквартирного дома, а потому на любые действия необходимо получить согласие всех проживающих в нем.

Поэтому даже развешанные новогодние украшения без ведома других жильцов являются незаконным действием.

Ранее новосибирцам рассказали, сколько в этом году придется потратить на главный новогодний салат.

Стало известно, будет ли 31 декабря выходным днем
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