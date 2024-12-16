Украсил подъезд — получил штраф: стало известно, что не так с украшениями в подъездах

Posted 16 декабря, 12:52
Published 16 декабря, 12:52
Modified 16 декабря, 13:04
Updated 16 декабря, 13:04
Знали ли вы, что за инициативу поднять настроение жильцам дома можно получить штраф? До 5 тысяч можно отдать за жалобы соседей за свои дизайнерские решения.
Юристы объяснили, что подъезд является общим имуществом жильцов многоквартирного дома, а потому на любые действия необходимо получить согласие всех проживающих в нем.
Поэтому даже развешанные новогодние украшения без ведома других жильцов являются незаконным действием.
Ранее новосибирцам рассказали, сколько в этом году придется потратить на главный новогодний салат.