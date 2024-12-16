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Posted 16 декабря, 02:39

Published 16 декабря, 02:39

Modified 16 декабря, 03:22

Updated 16 декабря, 03:22

Света нет

В Новосибирске 400 домов остались без электричества

16 декабря 2024, 02:39
Фото: 1MI. Света нет
В Новосибирске отключили электричество в сотнях домов, о чем свидетельствует карта отключений.

Утром 16 декабря в городе отключили электричество в 438 домах. Больше всего отключений произошло в Ленинском районе. Там света нет в 269 домах. Он будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Заельцовском районе, где без света сидят 113 домов. Еще 49 отключений в Дзержинском районе. Вернуть электричество планируют также к 17 часам. Все отключения плановые, не аварийные. Связаны они с ремонтом.

Ранее в Академгородке случилась коммунальная авария. Был создан оперштаб по ее ликвидации. Отопления не было в десятках домах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Авария#Отключение#Электричество#Свет
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