В Новосибирске назвали задачи футбольного клуба «Сибирь» на 2025 год

Posted 16 декабря, 04:52
Published 16 декабря, 04:52
Modified 16 декабря, 04:54
Updated 16 декабря, 04:54
В весенней части чемпионата 2024/25 футболисты «Сибири» должны восстановить свои позиции в турнирной таблице и вернуться в группу «Золото» второй лиги А. Осенью следующего года команда обязана занять место с 1 по 6, чтобы в весенней части чемпионата 2025/26 получить возможность бороться за выход в первый дивизион Футбольной национальной лиги, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.Info.
«С 9 января 2025 года начинаются учебно-тренировочные сборы ФК „Сибирь“. Тренерским штабом сформировано техническое задание для спортивного отдела на поиск потенциальных новичков: в ходе зимнего дозаявочного периода планируется усиление 4-5 позиций», — говорится в сообщении.
Финансирование команды из областного бюджета в следующем году будет увеличено до 422,5 млн рублей, вопрос отказа от бюджетного финансирования может быть рассмотрен только в случае появления у клуба генерального спонсора, добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, что бывший генеральный директор футбольного клуба Андрей Перлов, которого обвиняют в мошенничестве, оставил после себя многомилионные долги.