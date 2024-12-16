В Новосибирске назвали задачи футбольного клуба «Сибирь» на 2025 год

В весенней части чемпионата 2024/25 футболисты «Сибири» должны восстановить свои позиции в турнирной таблице и вернуться в группу «Золото» второй лиги А. Осенью следующего года команда обязана занять место с 1 по 6, чтобы в весенней части чемпионата 2025/26 получить возможность бороться за выход в первый дивизион Футбольной национальной лиги, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.Info.