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Posted 16 декабря, 04:52

Published 16 декабря, 04:52

Modified 16 декабря, 04:54

Updated 16 декабря, 04:54

Футболисты приступят к тренировкам сразу после новогодних каникул

В Новосибирске назвали задачи футбольного клуба «Сибирь» на 2025 год

16 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI. Футболисты приступят к тренировкам сразу после новогодних каникул
Региональное Минспорта требует от спортсменов начать борьбу за выход в первую лигу.

В весенней части чемпионата 2024/25 футболисты «Сибири» должны восстановить свои позиции в турнирной таблице и вернуться в группу «Золото» второй лиги А. Осенью следующего года команда обязана занять место с 1 по 6, чтобы в весенней части чемпионата 2025/26 получить возможность бороться за выход в первый дивизион Футбольной национальной лиги, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области в ответ на запрос редакции Atas.Info.

«С 9 января 2025 года начинаются учебно-тренировочные сборы ФК „Сибирь“. Тренерским штабом сформировано техническое задание для спортивного отдела на поиск потенциальных новичков: в ходе зимнего дозаявочного периода планируется усиление 4-5 позиций», — говорится в сообщении.

Финансирование команды из областного бюджета в следующем году будет увеличено до 422,5 млн рублей, вопрос отказа от бюджетного финансирования может быть рассмотрен только в случае появления у клуба генерального спонсора, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший генеральный директор футбольного клуба Андрей Перлов, которого обвиняют в мошенничестве, оставил после себя многомилионные долги.

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#Новосибирск#Футбол#Минспорт#Задачи#ФК Сибирь
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