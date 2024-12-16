В Новосибирске произошел прорыв кипятка в Ленинском районе

Posted 16 декабря, 09:17
Published 16 декабря, 09:17
Modified 16 декабря, 09:19
Updated 16 декабря, 09:19
Инцидент случился 16 декабря. Как говорят очевидцы в соцсетях, произошел прорыв на теплотрассе на перекрестке улиц Титова и Связистов. Кипяток залил машины.
Во время коммунального ЧП, было несколько дорожно-транспортных происшествий. В настоящий момент перекресток заблокирован для проезда. В СГК официально комментарий еще не предоставили.
В Ленинском районе сегодня отключали отопление, в связи с чем прокуратура организовала проверку. Всего без тепло было 60 домов. Также район оставался весь день без света. Без электричества был и правый берег.