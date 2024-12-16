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Posted 16 декабря, 09:17

Published 16 декабря, 09:17

Modified 16 декабря, 09:19

Updated 16 декабря, 09:19

Произошел прорыв

В Новосибирске произошел прорыв кипятка в Ленинском районе

16 декабря 2024, 09:17
Фото: atas.info. Произошел прорыв
В Новосибирске случилась коммунальная авария на левом берегу, о чем говорят очевидцы в соцсетях.

Инцидент случился 16 декабря. Как говорят очевидцы в соцсетях, произошел прорыв на теплотрассе на перекрестке улиц Титова и Связистов. Кипяток залил машины.

Во время коммунального ЧП, было несколько дорожно-транспортных происшествий. В настоящий момент перекресток заблокирован для проезда. В СГК официально комментарий еще не предоставили.

Фото: соцсети

В Ленинском районе сегодня отключали отопление, в связи с чем прокуратура организовала проверку. Всего без тепло было 60 домов. Также район оставался весь день без света. Без электричества был и правый берег.

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