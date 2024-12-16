В Новосибирске проверят отключенное отопление в более 60 домах

Posted 16 декабря, 06:44
Published 16 декабря, 06:44
Modified 16 декабря, 06:46
Updated 16 декабря, 06:46
Все случилось днем 16 декабря. В очередной раз Ленинский район остался без отопления. В зоне отключения 22 многоквартирных дома, 41 частный, два здания инфраструктуры и восемь других объектов.
Что стало причиной отключения, пока неизвестно. В этом разбираются специалисты. Прокуратура начала проверку. Если найдутся нарушения, то ведомство примет соответствующие меры.
Также в двух сотнях домах Ленинского района сегодня нет электричества. Это отключение было плановым. Свет обещают вернуть к 17 часам 16 декабря. Аналогичная ситуация происходит и в двух районах, но уже правого берега.