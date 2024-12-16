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Posted 16 декабря, 06:44

Published 16 декабря, 06:44

Modified 16 декабря, 06:46

Updated 16 декабря, 06:46

Отопления нет

В Новосибирске проверят отключенное отопление в более 60 домах

16 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI. Отопления нет
В Новосибирске снова отключили тепло в домах: прокуратура начала проверку.

Все случилось днем 16 декабря. В очередной раз Ленинский район остался без отопления. В зоне отключения 22 многоквартирных дома, 41 частный, два здания инфраструктуры и восемь других объектов.

Что стало причиной отключения, пока неизвестно. В этом разбираются специалисты. Прокуратура начала проверку. Если найдутся нарушения, то ведомство примет соответствующие меры.

Также в двух сотнях домах Ленинского района сегодня нет электричества. Это отключение было плановым. Свет обещают вернуть к 17 часам 16 декабря. Аналогичная ситуация происходит и в двух районах, но уже правого берега.

Почти 30 домов снова остались без отопления в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#Отключение#Прокуратура#Проверка
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