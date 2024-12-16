В Новосибирске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Posted 16 декабря, 02:24
Published 16 декабря, 02:24
Modified 16 декабря, 02:26
Updated 16 декабря, 02:26
Все случилось вечером 15 декабря. В Кировском районе был сбит ребенок. Предполагается, что водитель во дворе дома №229 на Зорге задавил мальчика.
После случившегося автомобилист скрылся в неизвестном направлении. Его личность до сих пор не установлена.
В ДТП пострадал 13-летний школьник. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящий момент полиция ищет виновника ДТП.
Ранее в Новосибирске заметили парней, которые катались на ватрушке по Октябрьскому мосту. На кадры попал момент, как они разбились. Горожане были в шоке от увиденного: они оставляют гневные отзывы в соцсетях.