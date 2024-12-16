atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 02:24

Published 16 декабря, 02:24

Modified 16 декабря, 02:26

Updated 16 декабря, 02:26

Ребенок пострадал

В Новосибирске водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

16 декабря 2024, 02:24
Фото: 1MI. Ребенок пострадал
В Новосибирске автомобилист задавил ребенка и скрылся, подробности дали в ГАИ.

Все случилось вечером 15 декабря. В Кировском районе был сбит ребенок. Предполагается, что водитель во дворе дома №229 на Зорге задавил мальчика.

После случившегося автомобилист скрылся в неизвестном направлении. Его личность до сих пор не установлена.

В ДТП пострадал 13-летний школьник. Он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящий момент полиция ищет виновника ДТП.

Фото: ГАИ

Ранее в Новосибирске заметили парней, которые катались на ватрушке по Октябрьскому мосту. На кадры попал момент, как они разбились. Горожане были в шоке от увиденного: они оставляют гневные отзывы в соцсетях.

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Число пострадавших увеличилось после ДТП с автобусом под НовосибирскомНовосибирского депутата арестовали за пьяную погоню от полиции и ДТППострадавшие пассажиры автобуса в ДТП под Новосибирском могут получить выплаты
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика