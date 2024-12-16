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Posted 16 декабря, 03:32

Published 16 декабря, 03:32

Modified 16 декабря, 03:34

Updated 16 декабря, 03:34

Доходы скрывались

В Новосибирской области главу Линево обвинили в сокрытии доходов

16 декабря 2024, 03:32
Фото: 1MI. Доходы скрывались
В Новосибирской области нашли антикоррупционные нарушения, которые мог совершить глава поселка Линево, сообщает прокуратура.

Прокуратура нашла антикоррупционные нарушения закона в деятельности главы поселка Линево, что в Искитимском районе.

Проверка показала, что руководитель администрации мог скрывать свои доходы и предоставлять недостоверные сведения в декларациях. Также он представлял интересы одной из компаний при рассмотрении экономического спора в суде, что запрещено законом.

Губернатора Андрея Травникова проинформировали о названых нарушениях. Он имеет право инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы. Администрацию рабочего поселка Линево возглавляет с 2021 года Дмитрий Грушевой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Доходы#Декларации#Прокуратура#Искитимский район#Полномочия#Коррупция
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