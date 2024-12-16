В Новосибирской области главу Линево обвинили в сокрытии доходов

Posted 16 декабря, 03:32
Published 16 декабря, 03:32
Modified 16 декабря, 03:34
Updated 16 декабря, 03:34
Прокуратура нашла антикоррупционные нарушения закона в деятельности главы поселка Линево, что в Искитимском районе.
Проверка показала, что руководитель администрации мог скрывать свои доходы и предоставлять недостоверные сведения в декларациях. Также он представлял интересы одной из компаний при рассмотрении экономического спора в суде, что запрещено законом.
Губернатора Андрея Травникова проинформировали о названых нарушениях. Он имеет право инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы. Администрацию рабочего поселка Линево возглавляет с 2021 года Дмитрий Грушевой.