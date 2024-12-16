Все о 13-й зарплате и можно ли ее получить перед Новым годом-2025

13-я зарплата — это дополнительная денежная выплата, которую некоторые работодатели предоставляют сотрудникам в конце года. Она носит характер премии и чаще всего приурочена к Новому году или подведению итогов работы компании за год. Это не обязательная выплата, а скорее бонус, мотивирующий сотрудников и отмечающий их вклад в развитие компании. Такая практика особенно распространена в крупных компаниях и международных корпорациях, где сотрудники поощряются за стабильную работу и выполнение планов.