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Posted 16 декабря, 12:50

Published 16 декабря, 12:50

Modified 16 декабря, 12:52

Updated 16 декабря, 12:52

Много купюр

Все о 13-й зарплате и можно ли ее получить перед Новым годом-2025

16 декабря 2024, 12:50
Фото: 1MI. Много купюр
В конце года многие сотрудники ожидают не только праздничного настроения, но и особых бонусов от работодателей. Одним из таких сюрпризов становится 13-я зарплата — дополнительная выплата, которая помогает компенсировать праздничные траты и мотивировать работников.

Что такое 13-я зарплата

13-я зарплата — это дополнительная денежная выплата, которую некоторые работодатели предоставляют сотрудникам в конце года. Она носит характер премии и чаще всего приурочена к Новому году или подведению итогов работы компании за год. Это не обязательная выплата, а скорее бонус, мотивирующий сотрудников и отмечающий их вклад в развитие компании. Такая практика особенно распространена в крупных компаниях и международных корпорациях, где сотрудники поощряются за стабильную работу и выполнение планов.

Размер 13-й зарплаты

Размер 13-й зарплаты может варьироваться в зависимости от политики работодателя. Как правило, эта сумма равна одному среднемесячному заработку сотрудника. Однако в некоторых компаниях размер 13-й зарплаты может быть установлен в фиксированном размере или зависеть от итогов работы компании, а также индивидуальных показателей сотрудника. В отдельных случаях сумма премии может быть уменьшена для тех, кто находится на испытательном сроке или не выполнил KPI.

Некоторые компании предоставляют повышенную 13-ю зарплату в зависимости от стажа работы в организации, что позволяет поощрять лояльных сотрудников. Также возможны варианты распределения сумм между отделами на основе их вклада в общий результат.

Деньги в конвертеДеньги в конверте
Деньги в конверте. Фото: 1MI

Когда выплачивают 13-ю зарплату

Выплата 13-й зарплаты обычно происходит в конце года — в декабре. Некоторые компании выбирают конкретные даты перед Новым годом, чтобы сотрудники могли использовать полученные средства для подготовки к празднику. Иногда работодатели могут выплачивать эту премию в январе следующего года, если она привязана к годовым итогам. В организациях с иностранным капиталом выплаты могут быть синхронизированы с финансовым годом, который не всегда совпадает с календарным.

Кроме того, существует практика разделения выплаты на две части: одна выплачивается летом, вторая — в конце года. Такой подход позволяет сотрудникам более рационально планировать крупные траты.

Передача денегПередача денег
Передача денег. Фото: 1MI

Кому положена 13-я зарплата

13-я зарплата выплачивается сотрудникам тех компаний, которые включили эту премию в свои внутренние положения или трудовые договоры. Это означает, что она предусмотрена только в тех организациях, где закреплены соответствующие условия. Как правило, она выплачивается штатным сотрудникам, которые отработали в компании весь год или значительную его часть.

Некоторые компании могут предусмотреть выплату премии временным сотрудникам или работникам, заключившим контракт на проектную деятельность, при условии достижения конкретных результатов. Однако это скорее исключение, чем правило.

Выплачивается ли 13-я зарплата при увольнении

Если сотрудник увольняется до конца года, вопрос о выплате 13-й зарплаты зависит от политики компании и условий трудового договора. В большинстве случаев эта премия не предоставляется, так как она связана с итогами работы за год. Однако некоторые работодатели могут выплачивать её пропорционально отработанному времени, если это закреплено в документах.

Существуют компании, где при увольнении сотрудника «по соглашению сторон» или выходе на пенсию возможно получение частичной суммы, если работник сделал значительный вклад в достижение годовых целей компании.

Деньги в конверте в рукеДеньги в конверте в руке
Деньги в конверте в руке. Фото: 1MI

В каком случае не выплачивается 13-я зарплата

13-я зарплата может не выплачиваться, если:

  • она не предусмотрена трудовым договором или внутренними положениями компании;

  • сотрудник проработал в компании недостаточно времени, например, менее 6 месяцев;

  • компания испытывает финансовые трудности или подвела итоги года с убытками;

  • сотрудник нарушил трудовую дисциплину или получил дисциплинарные взыскания.

Также в некоторых случаях руководство может принять решение отказаться от выплаты премии в пользу реинвестирования средств в развитие бизнеса. Важно отметить, что такие решения должны быть официально зафиксированы.

Облагается ли налогом 13-я зарплата

Да, 13-я зарплата облагается налогами, как и основной доход сотрудника. На эту сумму начисляются подоходный налог (НДФЛ) в размере 13%, а также страховые взносы в фонды. Работодатель обязан учесть эти налоги при расчёте выплаты.

Например, если сумма 13-й зарплаты составляет 50 000 рублей, то после удержания налога сотрудник получит 43 500 рублей. Работодатели обязаны вовремя перечислить налоговые отчисления, чтобы избежать штрафов.

Рекомендации сотрудникам

Если вы хотите узнать, предусмотрена ли 13-я зарплата в вашей компании, обратитесь к внутренним документам, таким как коллективный договор или положение о премировании. Также можно уточнить у HR-отдела, какие критерии учитываются при начислении премии. Убедитесь, что вы выполняете все установленные компанией требования, чтобы получить право на получение этого бонуса.

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