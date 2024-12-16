Вы не из СССР, если не можете ответить хотя бы на 2 вопроса — тест для знатоков кино

Posted 16 декабря, 07:20
Published 16 декабря, 07:20
Modified 16 декабря, 07:22
Updated 16 декабря, 07:22
Считаете, что вы росли под свет лампы «Ильича» и напевали мелодии из «Иронии судьбы»? Давайте проверим, насколько крепко в вашей памяти засели культовые реплики и сцены из советского кино. Включайте свою внутреннюю «кинокопилку»!
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