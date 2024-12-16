За деньги да: в Новосибирске объяснили закрытие набережной ради катка

Закрытие части главной городской набережной для организации там катка с платным входом вызвало бурное возмущение новосибирцев. Депутат регионального Заксобрания Вадим Агеенко, в свою очередь, подчеркивает — набережная это общественное место для проулок, а не для извлечения прибыли.