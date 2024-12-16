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Posted 16 декабря, 05:18

Published 16 декабря, 05:18

Modified 16 декабря, 05:20

Updated 16 декабря, 05:20

Каток на Михайловской набережной называют самым длинным в России

За деньги да: в Новосибирске объяснили закрытие набережной ради катка

16 декабря 2024, 05:18
Фото: atas.info. Каток на Михайловской набережной называют самым длинным в России

Мэрия Новосибирска раскрыла подробности создания платного катка на набережной

Платный каток на Михайловской набережной эксплуатирует частный предприниматель, и куда идут собранные им деньги, в мэрии не знают

Парк «Михайловская набережная» является общественным публичным местом и открыт для свободного посещения. Закрытие части набережной для организации катка не является нарушением прав горожан, уточнили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

«В целях организации зимнего досуга горожан и празднования Нового года на территории парка размещаются аттракционы и нестационарные объекты (катки, точки общественного питания), принадлежащие иным юридическим лицам, доступ на которые не ограничен, но осуществляется на платной основе», — говорится в ответе муниципалитета на запрос редакции Atas.Info.

Договор на размещение катка, пункта проката и заточки коньков заключен с индивидуальным предпринимателем Прошиным Евгением Юрьевичем, которому поступает выручка от продажи билетов на посещение катка. Владелец объекта, согласно договору, не предоставляет отчет об использовании средств, полученных от продажи билетов.

«Размещение нестационарных объектов различной культурно-досуговой направленности позволяет повысить интерес горожан к зимним видам спорта и обустроить зимнюю досуговую инфраструктуру парка», — добавили в профильном департаменте.

Закрытие части главной городской набережной для организации там катка с платным входом вызвало бурное возмущение новосибирцев. Депутат регионального Заксобрания Вадим Агеенко, в свою очередь, подчеркивает — набережная это общественное место для проулок, а не для извлечения прибыли.

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#Новосибирск#Мэрия#Михайловская набережная#Каток#Плата
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