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Posted 16 декабря, 05:33

Published 16 декабря, 05:33

Modified 16 декабря, 05:35

Updated 16 декабря, 05:35

Деньги похитили

Жителей Новосибирской области обманули с коммунальными услугами на 100 млн рублей

16 декабря 2024, 05:33
Фото: 1MI. Деньги похитили
В Новосибирской области возбудили дело из-за мошенничества, в ходе которого были обмануты жители Искитимского района, сообщает прокуратура.

Единая теплоснабжающая организация в поселке Линево (МУП «РКЦ р. п. Линево»), по постановлению администрации, заключила договор на передачу тепловой энергии с «СибТЭК».

Лица, имеющие права распоряжаться деньгами в «РКЦ р. п. Линево», искусственно создали кредиторскую задолженность и похитили средства, которые платили юридические лица и население за коммунальные услуги, а именно отопление и горячую воду.

Деньги принадлежали «СибТЭК». Всего было похищено 116 млн рублей. Данное преступление раскрыли. Было возбуждено дело по факту мошенничества.

Ранее главу поселка обвинили в том, что он скрывал свои доходы. Теперь его могут отстранить от должности, если так решит губернатор.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенничество#Уголовное дело#Дело#Искитимский район#Линево
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