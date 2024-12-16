Жителей Новосибирской области обманули с коммунальными услугами на 100 млн рублей

Posted 16 декабря, 05:33
Published 16 декабря, 05:33
Modified 16 декабря, 05:35
Updated 16 декабря, 05:35
Единая теплоснабжающая организация в поселке Линево (МУП «РКЦ р. п. Линево»), по постановлению администрации, заключила договор на передачу тепловой энергии с «СибТЭК».
Лица, имеющие права распоряжаться деньгами в «РКЦ р. п. Линево», искусственно создали кредиторскую задолженность и похитили средства, которые платили юридические лица и население за коммунальные услуги, а именно отопление и горячую воду.
Деньги принадлежали «СибТЭК». Всего было похищено 116 млн рублей. Данное преступление раскрыли. Было возбуждено дело по факту мошенничества.
Ранее главу поселка обвинили в том, что он скрывал свои доходы. Теперь его могут отстранить от должности, если так решит губернатор.