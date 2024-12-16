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Posted 16 декабря, 01:31

Published 16 декабря, 01:31

Modified 16 декабря, 01:33

Updated 16 декабря, 01:33

Сколько стоит попасть на актера

Жители Новосибирска возмутились из-за высоких цен на выступление Кологривого

16 декабря 2024, 01:31
Фото: ВКонтакте/Никита Кологривый. Сколько стоит попасть на актера

В Новосибирске билет на спектакль Никиты Кологривого стоит 9 тысяч рублей

В Новосибирске попасть на Никиту Кологривого можно за 9 тысяч рублей, о чем свидетельствуют данные площадок.

Никита Кологривый приедет в Новосибирск в конце января следующего года. Он даст спектакль в местном ДКЖ. Сыграет актер Маяковского.

Стоимость билетов начинается от 3 тысяч рублей и заканчивается 9 тысячами рублей. Пока ажиотажного спроса на билеты нет. Большую половину еще не раскупили. При этом жители Новосибирска возмущаются из-за слишком высоких цен на билеты.

Отметим, что актер в 2024 году обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо. Он стал самой просматриваемой персоной среди всех знаменитостей. В лидерах есть и россиянки. Мы уже рассказывали, как скандальный актер просит за съемку в рекламе около 12 млн рублей. У него много нюансов в райдере.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Билеты#Спектакль#Актер#Никита Кологривый
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