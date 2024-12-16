Жители Новосибирска возмутились из-за высоких цен на выступление Кологривого

Отметим, что актер в 2024 году обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо. Он стал самой просматриваемой персоной среди всех знаменитостей. В лидерах есть и россиянки. Мы уже рассказывали, как скандальный актер просит за съемку в рекламе около 12 млн рублей. У него много нюансов в райдере.