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Posted 16 декабря, 02:04

Published 16 декабря, 02:04

Modified 16 декабря, 02:06

Updated 16 декабря, 02:06

Морщины разгладить можно

Жительницам Новосибирска рассказали, как разгладить морщины без инъекций

16 декабря 2024, 02:04
Фото: 1MI. Морщины разгладить можно
Женщинам рассказали, как убрать морщины без всяких вмешательств косметолога.

Морщины без специальных инъекций разгладить можно. Есть несколько способов избавиться от возрастных изменений. Самым действенным является использование гиалуроновой кислоты.

Лучше всего подбирать качественную уходовую косметику, включая сыворотки с гиалуронкой от морщин и отеков, о чем проинформировала косметолог Наталья Рябинова, передает телеканал «Саратов.24».

Именно гиалуроновая кислота позволяет напитывать кожу, а аминокислоты подтягивают ее, тем самым сокращая ярко выраженные морщины. Пользоваться уходовой косметикой лучше всего утреннее время или перед сном. Ранее врач развеяла жителям Новосибирска главный миф о пользе черники.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Здоровье#Косметика#Уход
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