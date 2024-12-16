Жительницам Новосибирска рассказали, как разгладить морщины без инъекций

Именно гиалуроновая кислота позволяет напитывать кожу, а аминокислоты подтягивают ее, тем самым сокращая ярко выраженные морщины. Пользоваться уходовой косметикой лучше всего утреннее время или перед сном. Ранее врач развеяла жителям Новосибирска главный миф о пользе черники.