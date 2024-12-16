Жительницам Новосибирска рассказали, как разгладить морщины без инъекций

Posted 16 декабря, 02:04
Published 16 декабря, 02:04
Modified 16 декабря, 02:06
Updated 16 декабря, 02:06
Морщины без специальных инъекций разгладить можно. Есть несколько способов избавиться от возрастных изменений. Самым действенным является использование гиалуроновой кислоты.
Лучше всего подбирать качественную уходовую косметику, включая сыворотки с гиалуронкой от морщин и отеков, о чем проинформировала косметолог Наталья Рябинова, передает телеканал «Саратов.24».
Именно гиалуроновая кислота позволяет напитывать кожу, а аминокислоты подтягивают ее, тем самым сокращая ярко выраженные морщины. Пользоваться уходовой косметикой лучше всего утреннее время или перед сном. Ранее врач развеяла жителям Новосибирска главный миф о пользе черники.