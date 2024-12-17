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Posted 17 декабря, 03:01

Published 17 декабря, 03:01

Modified 17 декабря, 03:03

Updated 17 декабря, 03:03

Холодно будет в 2025 году

Аномальные морозы до -45 нагрянут в Новосибирск — когда лучше не выходить из дома

17 декабря 2024, 03:01
Фото: atas.info. Холодно будет в 2025 году

Жителей Новосибирска предупредили о лютых морозах до -45

В Новосибирск могут прийти лютые морозы до -45, о чем говорят данные синоптиков прошлых лет.

Аномальные морозы могут прийти к концу января-началу февраля. Температура в некоторых районах Новосибирской области может понизиться до -45.

В прошлом году морозы до -35 были прямо в декабре. Однако сама по себе зима морозной не будет.

«Яндекс. Погода» обещает теплый декабрь в пределах -8. На январских каникулах и вовсе может потеплеть до 0. А вот после 9 января похолодает до -25. Затем средняя температура в январе составит -19. Иногда возможен снег.

Фото: «Яндекс. Погода»
В декабре на Новосибирск обрушатся погодные аномалии
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Зима#Морозы
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