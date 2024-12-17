Аномальные морозы до -45 нагрянут в Новосибирск — когда лучше не выходить из дома

Posted 17 декабря, 03:01
Published 17 декабря, 03:01
Modified 17 декабря, 03:03
Updated 17 декабря, 03:03
Аномальные морозы могут прийти к концу января-началу февраля. Температура в некоторых районах Новосибирской области может понизиться до -45.
В прошлом году морозы до -35 были прямо в декабре. Однако сама по себе зима морозной не будет.
«Яндекс. Погода» обещает теплый декабрь в пределах -8. На январских каникулах и вовсе может потеплеть до 0. А вот после 9 января похолодает до -25. Затем средняя температура в январе составит -19. Иногда возможен снег.