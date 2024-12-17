Ефимов: 25 га земли на юго-востоке столицы выделено для строительства производств

Posted 17 декабря, 14:06
Published 17 декабря, 14:06
Modified 17 декабря, 14:06
Updated 17 декабря, 14:06
Такой информацией поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Как пишут mos.ru, инвесторам стали предоставлять в аренду участки для строительства производств с марта 2022 года. Аренда чисто символическая — 1 рубль в год. На эти цели уже было выделено двадцать пять гектаров земли. Участки находятся в районах Некрасовка, Капотня, Выхино-Жулебино и Люблино. Все эти районе относятся к ЮВАО. На этих участках возведут объекты, суммарная площадь которых составит 275 тысяч квадратных метров. Инвестиции, требующиеся для реализации проектов, превышают двадцать миллиардов рублей. После запуска объектов будет открыто 2500 рабочих мест.
На юго-востоке столицы возведут производственный комплекс для предприятий легкой, электронной и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности. Помимо этого, средства направят на возведение заводов по производству строительных материалов и станков.
Стоит отметить, что власти города стремятся оказывать всяческую поддержку московским промышленникам. Такое поручение дал мэр Сергей Собянин. Для локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» инвестору предоставили участок площадью более 10 гектаров и льготный инвестиционный кредит.
После того как объект введут в эксплуатацию, будет открыто порядка 1,1 тысячи рабочих мест. Завод будет якорным предприятием по разработке и выпуску отечественного оборудования для высокотехнологичных промышленных отраслей.
В «Руднево» планируют создать предприятие, выпускающее товары для дома и сада. Строительство предусмотрено в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП).
В течение 2024 года с инвесторами были заключены договоры аренды пяти участков. Их площадь в сумме превышает 22 га. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества. Участки находятся в юго-восточной части столицы. На них планируют построить промышленные объекты площадью 244 тысячи квадратных метров. Договоры заключены на 5 лет. Участки сдадут в аренду по льготной ставке 1 рубль в год без проведения торгов.
Ранее Сергей Собянин рассказал о предоставлении застройщикам и инвесторам 50 участков земли в рамках программы льготной аренды. На этих участках планируют построить новые производственные объекты.