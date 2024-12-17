Ефимов: 25 га земли на юго-востоке столицы выделено для строительства производств

Как пишут mos.ru, инвесторам стали предоставлять в аренду участки для строительства производств с марта 2022 года. Аренда чисто символическая — 1 рубль в год. На эти цели уже было выделено двадцать пять гектаров земли. Участки находятся в районах Некрасовка, Капотня, Выхино-Жулебино и Люблино. Все эти районе относятся к ЮВАО. На этих участках возведут объекты, суммарная площадь которых составит 275 тысяч квадратных метров. Инвестиции, требующиеся для реализации проектов, превышают двадцать миллиардов рублей. После запуска объектов будет открыто 2500 рабочих мест.