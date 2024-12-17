Ефимов: Участок в Даниловском районе столицы будет реорганизован по программе КРТ

Согласно реализации программы комплексного развития территорий в городе формируются новые многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий возводят дороги, современное жилье и сопутствующую жилым кварталам инфраструктуру. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.