Ефимов: Участок в Даниловском районе столицы будет реорганизован по программе КРТ

Posted 17 декабря, 19:31
Published 17 декабря, 19:31
Modified 17 декабря, 19:31
Updated 17 декабря, 19:31
Также реорганизацию прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Как пишет www.mos.ru, неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ожидает редевелопмент согласно действию программы комплексного развития территорий. На этом месте планируется построить новое жилье. Финансирование в освоение данной площадки будет достигать 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 41,05 миллиона рублей. Благодаря воплощению такой инициативы удастся создать в Даниловском районе порядка 80 новых рабочих мест.
Участок расположен рядом со станцией метро «Технопарк» и проспектом Андропова.
По словам министра правительства Москвы Максима Гамана, возглавляющего департамент городского имущества, на данной площадке должно быть возведено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже жилого комплекса обустроят магазины, заведения общепита, сервисы бытового обслуживания и прочие объекты социальной инфраструктуры. Вокруг домов появятся газоны, оборудованные для пеших прогулок места, площадки для занятий спортом и досуга, проложат дороги.
Согласно реализации программы комплексного развития территорий в городе формируются новые многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий возводят дороги, современное жилье и сопутствующую жилым кварталам инфраструктуру. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.