Из Новосибирска в Нижний Новгород на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

Posted 17 декабря, 13:46
Published 17 декабря, 13:46
Modified 17 декабря, 13:48
Updated 17 декабря, 13:48
Авиабилеты на Новый год всегда дороже, но если вы решите лететь в день праздника, можно существенно сэкономить. 31 декабря, несмотря на то, что это пик новогодних путешествий, всё ещё можно найти более дешевые билеты, чем на более поздние даты. Мы подготовили для вас таблицу с лучшими вариантами рейсов из Новосибирска в Нижний Новгород.
|Авиакомпания
|Время вылета
|Время прилета
|Время в пути
|Стоимость
|S7 Airlines
|31 декабря 21:55
|31 декабря 21:45
|3 часа 50 минут
|12 400 руб.
|Аэрофлот
|31 декабря 06:25
|31 декабря 10:50
|8 часов 25 минут (с пересадкой в Москве)
|16 413 руб.
Поскольку большинство рейсов с пересадками стоит дороже, а время в пути значительно увеличивается, самым выгодным вариантом является рейс авиакомпании S7 Airlines.
Нижний Новгород стал не только культурной и исторической столицей России, но и популярным туристическим направлением, особенно в праздничный период. Гостям города предлагают различные варианты проживания — от бюджетных хостелов до роскошных отелей.
|Тип жилья
|Стоимость на 1 ночь
|Стоимость на 2 ночи
|Примечания
|Дешевое
|2000 — 4000 руб.
|4000 — 8000 руб.
|Хостелы, без дополнительных удобств
|Среднее
|4500 — 9000 руб.
|9000 — 18 000 руб.
|Лобби-бар, бильярд, бассейн
|Дорогое
|от 19 800 руб.
|от 39 600 руб.
|Роскошные отели с террасами и фитнес-зонами
Что касается погоды, то в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет довольно комфортно для прогулок по городу. Прогнозы на 31 декабря обещают температуру около -5°C, что идеально для зимних развлечений.
К утру 1 января может похолодать до -6°C. В течение первых дней января в городе будет идти снег, температура будет держаться около -2°C. Однако, начиная с 3 января, морозы усилятся, и в Нижнем Новгороде станет гораздо холоднее — до -11°C.
По многолетним наблюдениям, зимой в Нижнием Новгороде достаточно морозно. В городе повышенная влажность воздуха из-за реки Волги, поэтому рекомендуется одеваться потеплее. Однако в период новогодних праздников стоит надеяться на более теплую погоду.
Одним из самых популярных мест в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников является площадь Минина и Пожарского. Здесь установлена главная новогодняя елка города, а неподалеку организуют различные выступления, концерты и массовые гулянья.
Дата: до конца января
Стоимость: бесплатно
Нижегородская ярмарка превращается в настоящий центр новогодних торжеств. Здесь можно прогуляться среди рождественских домиков, послушать выступления музыкальных групп, погреться у дровяной печи, поучаствовать в ледяном лабиринте и кататься на каруселях. Площадь украшена яркими огоньками, а в новогоднюю ночь вас ожидает праздничный салют.
Дата: до середины января
Стоимость: бесплатно
Каждый год в Нижегородском кремле организуют 12 праздничных площадок, посвященных каждому месяцу года. Вечером на Дмитриевской башне можно насладиться зрелищными аудиовизуальными шоу, а на площади Архангельского собора и у Никольской башни проходят световые шоу.
Дата: круглогодично
Стоимость: бесплатно
Главная пешеходная улица города, которая соединяет площади Минина и Пожарского и площадь Горького, украшена для праздников. Здесь проходят театральные представления и шоу пантомимы, а также можно найти уютные кафе для того, чтобы согреться и насладиться атмосферой города.
Дата: круглогодично
Стоимость: бесплатно
Для любителей активного отдыха парк «Швейцария» предлагает каток, на котором можно не только кататься на коньках, но и попробовать свои силы в керлинге. Кроме того, здесь открыта рождественская ярмарка, а для детей работает резиденция Деда Мороза и Снегурочки с различными квестами и тематическими шоу.
Дата: круглогодично
Стоимость: вход на каток — от 300 до 500 рублей, резиденция Деда Мороза — вход 350-400 рублей
Новый парк, открывшийся в 2021 году, стал важным местом новогодних праздников. Здесь можно прогуляться по набережной и наслаждаться видами на слияние Оки и Волги. Парк предлагает уникальные фото-зоны и места для прогулок, идеально подходящие для отдыха с семьей или друзьями.
Дата: круглогодично
Стоимость: бесплатно
Если вы любите активный отдых, вам стоит посетить одну из горнолыжных баз, расположенных рядом с Нижним Новгородом. На базе «Терра-СКИ Парк» и в Печерском каньоне доступны трассы для лыжников и сноубордистов, а также катания на тюбингах и квадроциклах.
Дата: всю зиму
Стоимость: на катание от 500 до 1500 рублей в зависимости от места и времени
На Рождественской улице под стенами Кремля ставят симпатичные домики с сувенирами и почтой Деда Мороза. Письмо в Великий Устюг отправить можно прямо отсюда.
Дата: до конца января
Стоимость: бесплатно
В новогоднюю ночь и в последующие дни на площади у Нижегородской ярмарки открывается еще один каток, на котором можно покататься и послушать живую музыку. Также здесь устраивают ледяной лабиринт и карусели.
Дата: до марта
Стоимость: вход на каток — от 300 до 500 рублей, карусели и лабиринт: от 100 до 200 рублей
С 1 января до конца новогодних выходных на улицах Нижнего проходят театральные представления с 17:00 до 19:00, которые будут радовать гостей города театральными шоу и уличными спектаклями.
Дата: 1-2 января
Стоимость: бесплатно
|Статья расходов
|Стоимость на одного (в рублях)
|Стоимость на двоих (в рублях)
|Авиабилеты
|12 400
|24 800
|Проживание (3 ночи)
|9 000 (за 2 ночи)
|9 000 (за 2 ночи)
|Питание
|3 000
|6 000
|Развлечения и мероприятия
|2 500
|5 000
|Транспорт
|500
|1 000
|Итоговая стоимость
|~28 000
|~56 000
Общая стоимость поездки на Новый год в Нижний Новгород с 31 декабря по 2 января для одного человека составит около 28 000 рублей, а для пары — около 56 000 рублей при должной экономии. Это включает все основные расходы: транспорт, проживание, питание, а также участие в нескольких новогодних мероприятиях.