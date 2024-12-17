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Posted 17 декабря, 13:46

Published 17 декабря, 13:46

Modified 17 декабря, 13:48

Updated 17 декабря, 13:48

Новогодние украшения в Нижнем Новгороде

Из Новосибирска в Нижний Новгород на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

17 декабря 2024, 13:46
Фото: 1MI. Новогодние украшения в Нижнем Новгороде
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Новый год — это время для ярких впечатлений и путешествий, а поездка в Нижний Новгород к 31 декабря обещает стать незабываемым событием. На улицах города перед праздником традиционно царит новогодняя атмосфера.

Стоимость полета из Новосибирска в Нижний Новгород

Авиабилеты на Новый год всегда дороже, но если вы решите лететь в день праздника, можно существенно сэкономить. 31 декабря, несмотря на то, что это пик новогодних путешествий, всё ещё можно найти более дешевые билеты, чем на более поздние даты. Мы подготовили для вас таблицу с лучшими вариантами рейсов из Новосибирска в Нижний Новгород.

Авиакомпания Время вылета Время прилета Время в пути Стоимость
S7 Airlines 31 декабря 21:55 31 декабря 21:45 3 часа 50 минут 12 400 руб.
Аэрофлот 31 декабря 06:25 31 декабря 10:50 8 часов 25 минут (с пересадкой в Москве) 16 413 руб.

Поскольку большинство рейсов с пересадками стоит дороже, а время в пути значительно увеличивается, самым выгодным вариантом является рейс авиакомпании S7 Airlines.

Самолет в небеСамолет в небе
Самолет в небе. Фото: 1MI

Стоимость проживания в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал не только культурной и исторической столицей России, но и популярным туристическим направлением, особенно в праздничный период. Гостям города предлагают различные варианты проживания — от бюджетных хостелов до роскошных отелей.

Тип жилья Стоимость на 1 ночь Стоимость на 2 ночи Примечания
Дешевое 2000 — 4000 руб. 4000 — 8000 руб. Хостелы, без дополнительных удобств
Среднее 4500 — 9000 руб. 9000 — 18 000 руб. Лобби-бар, бильярд, бассейн
Дорогое от 19 800 руб. от 39 600 руб. Роскошные отели с террасами и фитнес-зонами

Погода в Нижнем Новгороде на Новый год

Что касается погоды, то в Нижнем Новгороде в новогодние праздники будет довольно комфортно для прогулок по городу. Прогнозы на 31 декабря обещают температуру около -5°C, что идеально для зимних развлечений.

К утру 1 января может похолодать до -6°C. В течение первых дней января в городе будет идти снег, температура будет держаться около -2°C. Однако, начиная с 3 января, морозы усилятся, и в Нижнем Новгороде станет гораздо холоднее — до -11°C.

По многолетним наблюдениям, зимой в Нижнием Новгороде достаточно морозно. В городе повышенная влажность воздуха из-за реки Волги, поэтому рекомендуется одеваться потеплее. Однако в период новогодних праздников стоит надеяться на более теплую погоду.

Зима в Нижнем НовгородеЗима в Нижнем Новгороде
Зима в Нижнем Новгороде. Фото: 1MI

Что делать в Нижнем Новгороде на Новый год

Площадь Минина и Пожарского

Одним из самых популярных мест в Нижнем Новгороде во время новогодних праздников является площадь Минина и Пожарского. Здесь установлена главная новогодняя елка города, а неподалеку организуют различные выступления, концерты и массовые гулянья.

Дата: до конца января

Стоимость: бесплатно

Нижегородская ярмарка

Нижегородская ярмарка превращается в настоящий центр новогодних торжеств. Здесь можно прогуляться среди рождественских домиков, послушать выступления музыкальных групп, погреться у дровяной печи, поучаствовать в ледяном лабиринте и кататься на каруселях. Площадь украшена яркими огоньками, а в новогоднюю ночь вас ожидает праздничный салют.

Дата: до середины января

Стоимость: бесплатно

Главная нижегородская елкаГлавная нижегородская елка
Главная нижегородская елка. Фото: 1MI

Нижегородский кремль

Каждый год в Нижегородском кремле организуют 12 праздничных площадок, посвященных каждому месяцу года. Вечером на Дмитриевской башне можно насладиться зрелищными аудиовизуальными шоу, а на площади Архангельского собора и у Никольской башни проходят световые шоу.

Дата: круглогодично

Стоимость: бесплатно

Улица Большая Покровская

Главная пешеходная улица города, которая соединяет площади Минина и Пожарского и площадь Горького, украшена для праздников. Здесь проходят театральные представления и шоу пантомимы, а также можно найти уютные кафе для того, чтобы согреться и насладиться атмосферой города.

Дата: круглогодично

Стоимость: бесплатно

Новогодние украшения на ПокровскойНовогодние украшения на Покровской
Новогодние украшения на Покровской. Фото: 1MI

Парк «Швейцария»

Для любителей активного отдыха парк «Швейцария» предлагает каток, на котором можно не только кататься на коньках, но и попробовать свои силы в керлинге. Кроме того, здесь открыта рождественская ярмарка, а для детей работает резиденция Деда Мороза и Снегурочки с различными квестами и тематическими шоу.

Дата: круглогодично

Стоимость: вход на каток — от 300 до 500 рублей, резиденция Деда Мороза — вход 350-400 рублей

Парк 800-летия Нижнего Новгорода

Новый парк, открывшийся в 2021 году, стал важным местом новогодних праздников. Здесь можно прогуляться по набережной и наслаждаться видами на слияние Оки и Волги. Парк предлагает уникальные фото-зоны и места для прогулок, идеально подходящие для отдыха с семьей или друзьями.

Дата: круглогодично

Стоимость: бесплатно

Новогодняя иллюминация в Нижнем НовгородеНовогодняя иллюминация в Нижнем Новгороде
Новогодняя иллюминация в Нижнем Новгороде. Фото: 1MI

Горнолыжные базы

Если вы любите активный отдых, вам стоит посетить одну из горнолыжных баз, расположенных рядом с Нижним Новгородом. На базе «Терра-СКИ Парк» и в Печерском каньоне доступны трассы для лыжников и сноубордистов, а также катания на тюбингах и квадроциклах.

Дата: всю зиму

Стоимость: на катание от 500 до 1500 рублей в зависимости от места и времени

Рождественская улица

На Рождественской улице под стенами Кремля ставят симпатичные домики с сувенирами и почтой Деда Мороза. Письмо в Великий Устюг отправить можно прямо отсюда.

Дата: до конца января

Стоимость: бесплатно

Новогодний каток на площади у Нижегородской ярмарки

В новогоднюю ночь и в последующие дни на площади у Нижегородской ярмарки открывается еще один каток, на котором можно покататься и послушать живую музыку. Также здесь устраивают ледяной лабиринт и карусели.

Дата: до марта

Стоимость: вход на каток — от 300 до 500 рублей, карусели и лабиринт: от 100 до 200 рублей

Театральные представления

С 1 января до конца новогодних выходных на улицах Нижнего проходят театральные представления с 17:00 до 19:00, которые будут радовать гостей города театральными шоу и уличными спектаклями.

Дата: 1-2 января

Стоимость: бесплатно

Праздничные украшения в Нижнем НовгородеПраздничные украшения в Нижнем Новгороде
Праздничные украшения в Нижнем Новгороде. Фото: 1MI

Итоговая стоимость поездки на Новый год в Нижний Новгород

Статья расходов Стоимость на одного (в рублях) Стоимость на двоих (в рублях)
Авиабилеты 12 400 24 800
Проживание (3 ночи) 9 000 (за 2 ночи) 9 000 (за 2 ночи)
Питание 3 000 6 000
Развлечения и мероприятия 2 500 5 000
Транспорт 500 1 000
Итоговая стоимость ~28 000 ~56 000

Общая стоимость поездки на Новый год в Нижний Новгород с 31 декабря по 2 января для одного человека составит около 28 000 рублей, а для пары — около 56 000 рублей при должной экономии. Это включает все основные расходы: транспорт, проживание, питание, а также участие в нескольких новогодних мероприятиях.

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