Из Новосибирска в Нижний Новгород на Новый год: сколько стоит и что посмотреть

Авиабилеты на Новый год всегда дороже, но если вы решите лететь в день праздника, можно существенно сэкономить. 31 декабря, несмотря на то, что это пик новогодних путешествий, всё ещё можно найти более дешевые билеты, чем на более поздние даты. Мы подготовили для вас таблицу с лучшими вариантами рейсов из Новосибирска в Нижний Новгород.