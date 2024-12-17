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Posted 17 декабря, 05:19

Published 17 декабря, 05:19

Modified 17 декабря, 05:19

Updated 17 декабря, 05:19

Москвич выставил на продажу гитару с автографами группы «Кино» за 7 млн рублей

17 декабря 2024, 05:19
Житель Москвы выставил на продажу электрогитару Yamaha SG-200 с автографами участников группы «Кино» Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова, Александра Титова. Музыкальный инструмент продается за 7 млн рублей, однако на товар действует скидка 5%, итоговая стоимость равна 6,65 млн рублей.

Объявление на «Авито» обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам автора объявления, инструмент оригинальный. Машинка — Kahler (производство — США). Также в комплекте идут оригинальные педали BOSS.

«Инструмент для ценителей и коллекционеров», — описал товар продавец.

Объявление о продаже было опубликовано 2 декабря. С того момента его просмотрели свыше 34 тысяч потенциальных покупателей, но реальный так и не нашелся. Продавец решил завлечь клиентов скидкой в 350 тысяч рублей.

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