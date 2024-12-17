Москвич выставил на продажу гитару с автографами группы «Кино» за 7 млн рублей

Posted 17 декабря, 05:19
Published 17 декабря, 05:19
Modified 17 декабря, 05:19
Updated 17 декабря, 05:19
Объявление на «Авито» обнаружил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам автора объявления, инструмент оригинальный. Машинка — Kahler (производство — США). Также в комплекте идут оригинальные педали BOSS.
«Инструмент для ценителей и коллекционеров», — описал товар продавец.
Объявление о продаже было опубликовано 2 декабря. С того момента его просмотрели свыше 34 тысяч потенциальных покупателей, но реальный так и не нашелся. Продавец решил завлечь клиентов скидкой в 350 тысяч рублей.