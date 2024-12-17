Написать письмо Деду Морозу — шаблон для послания в 2024–2025 году

Письмо Деду Морозу — это волшебный ритуал, который вдохновляет мечтать и верить в чудо. Даже если вы допустите ошибку в адресе, ваше письмо обязательно дойдет до резиденции Деда Мороза. Почта России перенаправляет все конверты с пометкой «Деду Морозу» в Великий Устюг, не обращая внимания на опечатки или неточности. К тому же, содержание письма, даже с грамматическими ошибками, никак не повлияет на его доставку.