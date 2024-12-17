atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 16:44

Published 17 декабря, 16:44

Modified 17 декабря, 16:47

Updated 17 декабря, 16:47

Дед Мороз

Написать письмо Деду Морозу — шаблон для послания в 2024–2025 году

17 декабря 2024, 16:44
Фото: 1MI. Дед Мороз
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Декабрь — время писать письмо главном уновогоднешму волшебнику, Деду Морозу. Рассказываем, как правильно оформить письмо и куда его отправлять.

Зачем писать письмо Деду Морозу

Письмо Деду Морозу — это не просто детская традиция, а замечательный способ окунуться в атмосферу праздника и вдохновиться на новое. Оно помогает верить в добро и чудеса, объединяя поколения.

Как написать письмо Деду Морозу

Следуйте этим простым шагам, чтобы письмо получилось искренним и запоминающимся:

Начните с приветствия.

Откройте письмо с теплых слов, например: «Дорогой Дедушка Мороз!» или «Здравствуйте, Дед Мороз и Снегурочка!». Это задаст дружелюбный тон всему посланию.

Расскажите о себе.

Представьтесь: укажите свое имя, возраст и город. Это поможет сделать письмо более личным.

Поделитесь своими успехами.

Напишите о том, что вам удалось сделать хорошего за год: помогали другим, достигли успехов в учебе или заботились о природе. Такие моменты показывают вашу искренность.

Дед Мороз вблизиДед Мороз вблизи
Дед Мороз вблизи. Фото: 1MI

Опишите свои мечты.

Уточните, что вы хотели бы получить в подарок. Желания могут быть не только материальными: здоровье для близких, счастье или мир на земле.

Выразите благодарность.

Поблагодарите Деда Мороза за его работу, за чудеса, которые он дарит, и пожелайте ему счастья в новом году.

Добавьте украшения.

Украсьте письмо рисунками, яркими наклейками или сделайте аппликацию. Это добавит уникальности и праздничного настроения.

Поезд Деда МорозаПоезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза. Фото: 1MI

Письмо Деду Морозу — шаблон

Дорогой Дедушка Мороз!

Меня зовут [имя], мне [возраст] лет. Я живу в городе Новосибирск. В этом году я старалась быть хорошей девочкой: помогала маме с уборкой, заботилась о младшем брате и старалась хорошо учиться в школе.

На Новый год я очень мечтаю получить кукольный домик и красивые фломастеры для рисования. Также я хотела бы, чтобы все мои родные были здоровыми и счастливыми.

Спасибо тебе за то, что даришь праздник и исполняешь желания! Желаю тебе и Снегурочке много радости и тепла в новом году.

С уважением и любовью,

[имя].

Куда отправить письмо Деду Морозу — адрес

Самый популярный адрес — резиденция Деда Мороза в Великом Устюге:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Почта Деда Мороза».

Также свое послание новогоднему волшебнику можно отправить по другим адресам — там, где живут дедушки региональных народностей.

Что еще надо знать об отправке письма Деду Морозу

Письмо Деду Морозу — это волшебный ритуал, который вдохновляет мечтать и верить в чудо. Даже если вы допустите ошибку в адресе, ваше письмо обязательно дойдет до резиденции Деда Мороза. Почта России перенаправляет все конверты с пометкой «Деду Морозу» в Великий Устюг, не обращая внимания на опечатки или неточности. К тому же, содержание письма, даже с грамматическими ошибками, никак не повлияет на его доставку.

Если вы хотите передать письмо лично, ищите новогодние ящики для отправки. Они появляются в декабре в почтовых отделениях, торговых центрах или на праздничных ярмарках. Узнать их легко по яркому оформлению и снежинкам. Работают такие ящики обычно до первых чисел января, так что времени достаточно, чтобы успеть отправить послание.

Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка. Фото: 1MI

На доставку письма в Великий Устюг уходит около 7–10 дней. Но чтобы ваше послание точно дошло до Нового года, лучше отправить его заранее, не позже 20 декабря. Тогда Дед Мороз успеет прочитать и загадать для вас долгожданное чудо.

Возьмите бумагу, ручку и напишите свои самые заветные желания. Отправляя письмо, вы не только окунетесь в атмосферу праздника, но и создадите частичку сказки своими руками. Начните прямо сейчас и почувствуйте, как новогодняя магия уже начинает работать!

Поезд Деда Мороза в Новосибирске — когда приедет и как купить билеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожарный Дед Мороз поздравил маленьких новосибирцев из детдомаТоп новогодних желаний: что жители Новосибирска просят у Деда МорозаДед Мороз и Снегурочка: цены на праздник в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Почта россии#Новый год#Дед Мороз#Письмо#Новый год в Новосибирске 2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика