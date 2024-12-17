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Posted 17 декабря, 01:58

Published 17 декабря, 01:58

Modified 17 декабря, 02:00

Updated 17 декабря, 02:00

В доставщиках нуждается город

Названа самая востребованная профессия с зарплатой до 100 тысяч в Новосибирске

17 декабря 2024, 01:58
Фото: Павел Мирошников. В доставщиках нуждается город

Курьер стал самой востребованной профессией в Новосибирске

В Новосибирске назвали самую востребованную профессию: это выяснили аналитики.

В России 17 декабря празднуется День курьера, но только неофициально. Как оказалось, это профессия стала весьма востребованной в Новосибирской области, а также по всей Сибири.

За 2024 год объем вакансий на этих профессионалов вырос на 11% — всего искали 6,2 тысячи человек. В других регионах спрос был еще выше — на Алтае +83%, в Тыве — 72%, на Кузбассе — +56%.

Курьерам были готовы платить от 62 до 100 тысяч рублей. Примечательно, но доставщики все равно остаются в дефиците и работодатели в них нуждаются все больше. Есть те специалисты, которым готовы платить от 100 тысяч.

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