Нового нападающего забрали из «Сочи» в новосибирский ХК «Сибирь»

Posted 17 декабря, 09:49
Published 17 декабря, 09:49
Modified 17 декабря, 09:52
Updated 17 декабря, 09:52
Команда пополнил игрок Кирилл Рассказов. Ранее он играл за ХК «Сочи», а теперь будет завоевывать победы в «Сибири». В обмен за него клубу Краснодарского края заплатили деньги.
Сам Рассказов — нападающий. Он воспитывался в Омске. В КХЛ хоккеист играл в разных командах, включая «Авангард» и «Витязь». В нынешнем сезоне он был в 24 играх. На его счету три заброшенных шайбы. В общей сложности в КХЛ нападающий провел 470 матчей, где завоевал 167 очков.
Ранее новосибирские болельщики были возмущены ценами на хоккей. По их словам, билеты на игры стали дорогими и бьют сибирякам по карману.