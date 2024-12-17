Нового нападающего забрали из «Сочи» в новосибирский ХК «Сибирь»

Сам Рассказов — нападающий. Он воспитывался в Омске. В КХЛ хоккеист играл в разных командах, включая «Авангард» и «Витязь». В нынешнем сезоне он был в 24 играх. На его счету три заброшенных шайбы. В общей сложности в КХЛ нападающий провел 470 матчей, где завоевал 167 очков.