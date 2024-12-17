atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 09:49

Published 17 декабря, 09:49

Modified 17 декабря, 09:52

Updated 17 декабря, 09:52

Хоккеист будет в новосибирской команде

Нового нападающего забрали из «Сочи» в новосибирский ХК «Сибирь»

17 декабря 2024, 09:49
Фото: atas.info. Хоккеист будет в новосибирской команде
В новосибирской хоккейной команде новый нападающий, о чем сообщили в «Сибири».

Команда пополнил игрок Кирилл Рассказов. Ранее он играл за ХК «Сочи», а теперь будет завоевывать победы в «Сибири». В обмен за него клубу Краснодарского края заплатили деньги.

Сам Рассказов — нападающий. Он воспитывался в Омске. В КХЛ хоккеист играл в разных командах, включая «Авангард» и «Витязь». В нынешнем сезоне он был в 24 играх. На его счету три заброшенных шайбы. В общей сложности в КХЛ нападающий провел 470 матчей, где завоевал 167 очков.

Ранее новосибирские болельщики были возмущены ценами на хоккей. По их словам, билеты на игры стали дорогими и бьют сибирякам по карману.

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Новосибирский тренер ХК «Сибирь» оправдал проигрыш «Металлургу»
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший муж Анны Седаковой найден мертвым в подъезде — что произошло«Сибирь-Арену» в Новосибирске расширят до 12 тысяч мест в феврале 2025 годаИз Новосибирска в Сочи на Новый год: сколько стоит и что посмотреть
#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Хк сибирь#Игра#Обмен
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика