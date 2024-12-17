Новосибирская область вошла в топ самых читающих регионов в 2024 году

Posted 17 декабря, 03:47
Published 17 декабря, 03:47
Modified 17 декабря, 03:49
Updated 17 декабря, 03:49
В лидерах по чтению оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Московская область, выяснил «Литрес». Рейтинг составлялся на основе проданных книг.
Больше всего в сибирском регионе продавались разные произведения, но в особенности: «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков), «Травница, или Как выжить среди магов» (Татьяна Серганова), а также:
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