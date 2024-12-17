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Posted 17 декабря, 03:47

Published 17 декабря, 03:47

Modified 17 декабря, 03:49

Updated 17 декабря, 03:49

Новосибирцы любят читать

Новосибирская область вошла в топ самых читающих регионов в 2024 году

17 декабря 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирцы любят читать
В Новосибирской области жители много читают: это выяснили аналитики.

В лидерах по чтению оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Московская область, выяснил «Литрес». Рейтинг составлялся на основе проданных книг.

Больше всего в сибирском регионе продавались разные произведения, но в особенности: «Мастер и Маргарита» (Михаил Булгаков), «Травница, или Как выжить среди магов» (Татьяна Серганова), а также:

  • «Звездная кровь — 1», Роман Прокофьев
  • «Погадай на дракона, ведьма!», Александра Черчень
  • «А вот и я, дракон!», Ника Ёрш
  • «Любовь со смертью», Ольга Гусейнова
  • «Здравствуйте, я невеста дракона!», Татьяна Серганова
  • «Контуженный: Каторжанин», Алекс Гор
  • «Темная сторона. Маг», Ника Ёрш, Ольга Гусейнова
  • «Смерть, отбор и котики», Маргарита Гришаева.

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