Новосибирский мошенник отправился в колонию за махинации с криптовалютой

Posted 17 декабря, 08:56
Published 17 декабря, 08:56
Modified 17 декабря, 08:58
Updated 17 декабря, 08:58
Все происходило в Колыванском районе в 2020 году. Сергей Котелянский, с другими лицами, придумал «Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ».
Они же запустили цифровую валюту в виде ХPL-монет. Осужденный привлекал пайщиков, покупающих криптовалюту, которым обещал прибыль. Фактически монета ценность никакую не несла.
Также Котелянский обманом вынудил супругов продать свой дом за 6,7 млн рублей, а в обмен они получили за недвижимость 92000 ХPL-монет МПК «МАО»: якобы позже они должны были получить огромную прибыль. В итоге новосибирцы остались ни с чем — без жилья и денег.
Мошенническая схема была раскрыта. Сибиряку назначили три года колонии. Недвижимость потерпевшим вернули. Ранее мы рассказывали, что глава СКР Александр Бастрыкин проверит дело обманутых дольщиков.