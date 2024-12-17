Новосибирский мошенник отправился в колонию за махинации с криптовалютой

Также Котелянский обманом вынудил супругов продать свой дом за 6,7 млн рублей, а в обмен они получили за недвижимость 92000 ХPL-монет МПК «МАО»: якобы позже они должны были получить огромную прибыль. В итоге новосибирцы остались ни с чем — без жилья и денег.