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Posted 17 декабря, 08:56

Published 17 декабря, 08:56

Modified 17 декабря, 08:58

Updated 17 декабря, 08:58

Виновного посадили

Новосибирский мошенник отправился в колонию за махинации с криптовалютой

17 декабря 2024, 08:56
Фото: 1MI. Виновного посадили
В Новосибирской области вынесли приговор мошеннику, который придумал преступные схемы с криптовалютой, подробности дала прокуратура.

Все происходило в Колыванском районе в 2020 году. Сергей Котелянский, с другими лицами, придумал «Международный потребительский кооператив по развитию социальных программ».

Они же запустили цифровую валюту в виде ХPL-монет. Осужденный привлекал пайщиков, покупающих криптовалюту, которым обещал прибыль. Фактически монета ценность никакую не несла.

Также Котелянский обманом вынудил супругов продать свой дом за 6,7 млн рублей, а в обмен они получили за недвижимость 92000 ХPL-монет МПК «МАО»: якобы позже они должны были получить огромную прибыль. В итоге новосибирцы остались ни с чем — без жилья и денег.

Мошенническая схема была раскрыта. Сибиряку назначили три года колонии. Недвижимость потерпевшим вернули. Ранее мы рассказывали, что глава СКР Александр Бастрыкин проверит дело обманутых дольщиков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Мошенники#Криптовалюта
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