Новосибирцы увидят близнеца Александра Петрова

Данный фильм снимался как в России, так и в Мексике. Актеры действительно играли как будто в боевике — по бандитской жизни их консультировал специальный человек, разбирающийся в этой теме, а многие актеры говорили на испанском языке. Съемки проходили в разных локациях и городах, с полным погружением в мексиканский колорит.