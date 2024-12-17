Новосибирцы увидят близнеца Александра Петрова

Posted 17 декабря, 07:02
Published 17 декабря, 07:02
Modified 17 декабря, 07:04
Updated 17 декабря, 07:04
В январе 2025 года выйдет фильм «Василий» (12+). В главной роли будет актер Александр Петров, премьеры с которым не выходили долгое время. Он сыграет Васю — учителя ОБЖ и его близнеца Колю, которые ведет себя как настоящий бандит. Братья встретятся после долгой разлуки: они будут притираться друг к другу и проходить вместе все сложности.
Данный фильм снимался как в России, так и в Мексике. Актеры действительно играли как будто в боевике — по бандитской жизни их консультировал специальный человек, разбирающийся в этой теме, а многие актеры говорили на испанском языке. Съемки проходили в разных локациях и городах, с полным погружением в мексиканский колорит.
В своей карьере Петров сыграл две роли впервые. Сначала с ним был дублер, затем сам актер, а после оставляли тело дублера и меняли при монтаже лицо Петрова. В главной роли среди женщин была Барбара Де Рехиль. Ей даже пришлось учить русский язык. Ранее актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки».