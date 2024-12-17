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Posted 17 декабря, 07:02

Published 17 декабря, 07:02

Modified 17 декабря, 07:04

Updated 17 декабря, 07:04

Петров в роли брата-близнеца

Новосибирцы увидят близнеца Александра Петрова

17 декабря 2024, 07:02
Фото: кадр из фильма «Василий». Петров в роли брата-близнеца
Жители Новосибирска смогут увидеть близнеца известного актера: он снимется в нашумевшем фильме.

В январе 2025 года выйдет фильм «Василий» (12+). В главной роли будет актер Александр Петров, премьеры с которым не выходили долгое время. Он сыграет Васю — учителя ОБЖ и его близнеца Колю, которые ведет себя как настоящий бандит. Братья встретятся после долгой разлуки: они будут притираться друг к другу и проходить вместе все сложности.

Данный фильм снимался как в России, так и в Мексике. Актеры действительно играли как будто в боевике — по бандитской жизни их консультировал специальный человек, разбирающийся в этой теме, а многие актеры говорили на испанском языке. Съемки проходили в разных локациях и городах, с полным погружением в мексиканский колорит.

В своей карьере Петров сыграл две роли впервые. Сначала с ним был дублер, затем сам актер, а после оставляли тело дублера и меняли при монтаже лицо Петрова. В главной роли среди женщин была Барбара Де Рехиль. Ей даже пришлось учить русский язык. Ранее актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки».

Фото: кадр из фильма «Василий»
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