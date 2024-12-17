Новые турникеты на станции метро «Площадь Ленина» могут появиться уже в 2025 году

Представители мэрии Новосибирска уточнили, что в 2025 году планируется замена турникетов только на станции «Площадь Ленина». Замена оборудования на других станциях метрополитена в этом году не запланирована. Это связано с приоритетностью обновления ключевых объектов транспортной инфраструктуры, где наибольший пассажиропоток.