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Posted 17 декабря, 12:24

Published 17 декабря, 12:24

Modified 17 декабря, 12:26

Updated 17 декабря, 12:26

Старые турникеты на площади Ленина

Новые турникеты на станции метро «Площадь Ленина» могут появиться уже в 2025 году

17 декабря 2024, 12:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Старые турникеты на площади Ленина

В Новосибирске на станции «Площадь Ленина» в 2025 году установят новые турникеты

В Новосибирске на одной из самых оживленных станций метрополитена — «Площадь Ленина» — в 2025 году будут установлены новые турникеты. Этот проект стал частью модернизации инфраструктуры метро и должен улучшить пропускную способность и комфорт пассажиров.

Работы по установке нового оборудования начнутся в конце февраля — начале марта 2025 года. За выполнение тендера была выбрана компания из Казани, которая предложила оптимальные условия для выполнения задач. Сумма контракта на установку и монтаж турникетов составит 41,9 миллиона рублей.

Процесс замены турникетов связан с необходимостью улучшения функциональности и обеспечения безопасности. Новые устройства будут оснащены створками, что обеспечит более удобный и быстрый проход пассажиров, а также снизит вероятность сбоев в работе механизма.

Представители мэрии Новосибирска уточнили, что в 2025 году планируется замена турникетов только на станции «Площадь Ленина». Замена оборудования на других станциях метрополитена в этом году не запланирована. Это связано с приоритетностью обновления ключевых объектов транспортной инфраструктуры, где наибольший пассажиропоток.

Ожидается, что новые турникеты станут важной частью усилий по улучшению качества обслуживания пассажиров новосибирского метро, а также помогут ускорить процесс прохода через турникетные зоны в часы пик.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Модернизация#Площадь Ленина#Инфраструктура#Казань#Турникеты
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