Новые турникеты на станции метро «Площадь Ленина» могут появиться уже в 2025 году

Posted 17 декабря, 12:24
Published 17 декабря, 12:24
Modified 17 декабря, 12:26
Updated 17 декабря, 12:26
Работы по установке нового оборудования начнутся в конце февраля — начале марта 2025 года. За выполнение тендера была выбрана компания из Казани, которая предложила оптимальные условия для выполнения задач. Сумма контракта на установку и монтаж турникетов составит 41,9 миллиона рублей.
Процесс замены турникетов связан с необходимостью улучшения функциональности и обеспечения безопасности. Новые устройства будут оснащены створками, что обеспечит более удобный и быстрый проход пассажиров, а также снизит вероятность сбоев в работе механизма.
Представители мэрии Новосибирска уточнили, что в 2025 году планируется замена турникетов только на станции «Площадь Ленина». Замена оборудования на других станциях метрополитена в этом году не запланирована. Это связано с приоритетностью обновления ключевых объектов транспортной инфраструктуры, где наибольший пассажиропоток.
Ожидается, что новые турникеты станут важной частью усилий по улучшению качества обслуживания пассажиров новосибирского метро, а также помогут ускорить процесс прохода через турникетные зоны в часы пик.