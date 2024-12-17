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Posted 17 декабря, 03:23

Published 17 декабря, 03:23

Modified 17 декабря, 03:25

Updated 17 декабря, 03:25

Дефект устраняют

Отопление отключили в центре Новосибирска из-за очередного дефекта

17 декабря 2024, 03:23
Фото: atas.info. Дефект устраняют
В Новосибирске без отопления остался центр города, о чем говорит карта отключений.

В Центральном районе жители остались без отопления. Его отключили в 6 утра 17 декабря. Причиной тому стал выявленный дефект на теплотрассах.

Всего в зоне отключения 35 домов. Батареи будут остывать в жилищах весь день. Все работы планируются завершить только к 22 часам сегодняшнего дня.

Днем ранее из-за коммунальной аварии без тепла находились более 200 домов. Новосибирцы сидели не только без отопления, но и горячей воды. Произошло это в Ленинском районе на улице Титова. Кипяток залил всю проезжую часть и были ошпарены машины. Прокуратура проверяет этот инцидент.

Прокуратура проверит прорыв кипятка на левом берегу Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Авария#Отопление#Отключение#Центр
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