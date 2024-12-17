Отопление отключили в центре Новосибирска из-за очередного дефекта

Posted 17 декабря, 03:23
Published 17 декабря, 03:23
Modified 17 декабря, 03:25
Updated 17 декабря, 03:25
В Центральном районе жители остались без отопления. Его отключили в 6 утра 17 декабря. Причиной тому стал выявленный дефект на теплотрассах.
Всего в зоне отключения 35 домов. Батареи будут остывать в жилищах весь день. Все работы планируются завершить только к 22 часам сегодняшнего дня.
Днем ранее из-за коммунальной аварии без тепла находились более 200 домов. Новосибирцы сидели не только без отопления, но и горячей воды. Произошло это в Ленинском районе на улице Титова. Кипяток залил всю проезжую часть и были ошпарены машины. Прокуратура проверяет этот инцидент.