Отопление отключили в центре Новосибирска из-за очередного дефекта

Днем ранее из-за коммунальной аварии без тепла находились более 200 домов. Новосибирцы сидели не только без отопления, но и горячей воды. Произошло это в Ленинском районе на улице Титова. Кипяток залил всю проезжую часть и были ошпарены машины. Прокуратура проверяет этот инцидент.