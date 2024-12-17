atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 04:21

Published 17 декабря, 04:21

Modified 17 декабря, 04:23

Updated 17 декабря, 04:23

К детям пристал прохожий

Педофил приставал к детям в Новосибирске

17 декабря 2024, 04:21
Фото: 1MI. К детям пристал прохожий
В Новосибирске мужчину заподозрили в том, что он приставал к детям: об этом стало известно из соцсетей.

Инцидент произошел на ОбьГЭСе в районе улицы Приморской. Двое детей: брат и сестра, которым 11 и 9 лет, забежали в магазин и рассказали, что к ним пристает взрослый мужчина. Продавцы его отпугнули и дождались родителей несовершеннолетних.

Позже было подано заявление в полицию. Как оказалось, этого мужчину знают многие. Он проходит психиатрическое лечение, иногда бьет свою мать и буянит дома, выбрасывая мебель из окон. Также на него написали еще несколько заявлений другие родители.

Тем временем подростки избили школьника в новосибирском ТЦ. Однако виновные найдены не были даже спустя год, поэтому дело закрыли, что очень возмущает родителей.

Мизулина разберется в драке неформалов и подростков возле новосибирского ТЦ
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин потребовал проверить избиение подростков-неформалов в НовосибирскеПовар из Новосибирска поборется за главный приз в кулинарном шоу «Молодые ножи»Актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки»
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Полиция#Педофил#18+#Заявления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика