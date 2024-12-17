Педофил приставал к детям в Новосибирске

Posted 17 декабря, 04:21
Published 17 декабря, 04:21
Modified 17 декабря, 04:23
Updated 17 декабря, 04:23
Инцидент произошел на ОбьГЭСе в районе улицы Приморской. Двое детей: брат и сестра, которым 11 и 9 лет, забежали в магазин и рассказали, что к ним пристает взрослый мужчина. Продавцы его отпугнули и дождались родителей несовершеннолетних.
Позже было подано заявление в полицию. Как оказалось, этого мужчину знают многие. Он проходит психиатрическое лечение, иногда бьет свою мать и буянит дома, выбрасывая мебель из окон. Также на него написали еще несколько заявлений другие родители.
Тем временем подростки избили школьника в новосибирском ТЦ. Однако виновные найдены не были даже спустя год, поэтому дело закрыли, что очень возмущает родителей.