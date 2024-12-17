Поезд Деда Мороза прибывает в Новосибирск — когда ждать

Posted 17 декабря, 07:40
Published 17 декабря, 07:40
Modified 17 декабря, 07:42
Updated 17 декабря, 07:42
Ждать сказочный поезд нужно 18 декабря. Он прибудет на станцию главного вокзала в 9:10 утра. Праздничная программа начнется прямо на перроне. Радовать новосибирцев будут Дедушка Мороз и Снегурочка.
Каждый желающий может запечатлеть момент, сделав фото и видео, а также поучаствовать в анимационной программе. А вот в сам поезд зайти смогут только те, кто купил билеты. Их раскупили сразу с момента начала продаж.
В 2024 году поезд следует по 60 городам. Путешествие в канун Нового года длится 54 дня, состав проезжает 30 тысяч километров. Первая остановка уже прошла в Новокузнецке, а после Новосибирска Дедушка поедет в соседний Омск.