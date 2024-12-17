Полиция проверит кражу продукции у новосибирского винодела

Posted 17 декабря, 10:15
Published 17 декабря, 10:15
Modified 17 декабря, 10:17
Updated 17 декабря, 10:17
Вано Курашвили создавал вино для своих, не продавая его. Однажды полицейские изъяли у него алкоголь и уксус для его приготовления из-за отсутствия лицензии. Вещдоки хранились на складе.
Во время изъятия часть напитков ушла на экспертизу, вторая часть повредилась при транспортировке, а третья хранилась на складе. Правда, как говорят в полиции, Вано сам отказался подписывать протокол ознакомления с вещдоками. Сам винодел объясняет свой поступок тем, что правоохранители не дали заглянуть ему в бочки. С его слов, по протоколу в бочке хранилось 200 литров вина, однако на деле она была пустая.
Его знакомые рассказали, что видели, как неизвестные выносят со склада часть алкоголя. В этом Вано подозревает полицию. Теперь ведомство начало проверку обвинений, пишет «Прецедент».