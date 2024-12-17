Полиция проверит кражу продукции у новосибирского винодела

Во время изъятия часть напитков ушла на экспертизу, вторая часть повредилась при транспортировке, а третья хранилась на складе. Правда, как говорят в полиции, Вано сам отказался подписывать протокол ознакомления с вещдоками. Сам винодел объясняет свой поступок тем, что правоохранители не дали заглянуть ему в бочки. С его слов, по протоколу в бочке хранилось 200 литров вина, однако на деле она была пустая.