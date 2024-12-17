Повар из Новосибирска поборется за главный приз в кулинарном шоу «Молодые ножи»

Posted 17 декабря, 03:37
Published 17 декабря, 03:37
Modified 17 декабря, 03:39
Updated 17 декабря, 03:39
В шоу «Молодые ножи» (16+) пришла бороться Ксения Рыбасова. Родом она из Новосибирска. Ей 27 лет. Женщина работает в ресторанной индустрии 10 лет. В основном, она готовит русские блюда.
Сибирячка решила испытать удачу и стать участницей шоу, которое ведет Константин Ивлев. Вместе с ней будут и соперники, которых Ксения должна обойти. Пробовать ее блюдо станет Иосиф Пригожин.
Известный актер Никита Кологривый обогнал по популярности Стэйтема и Ди Каприо. Сибиряк стал самым просматриваемым артистом в 2024 году. Новосибирец снимался в разных сериалах, включая «Слово пацана» (18+) и «Комбинация» (18+).